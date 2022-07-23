Ziraat Bankası “sırrı” yine açıklamadı: Demirören’in kredisinin akıbeti bilinmiyor

Demirören Medya Grubu’na 750 milyon dolarlık kredi veren ve bu kredinin geri ödemesini almakta zorlandığı belirtilen Ziraat Bankası, söz konusu kredinin akıbeti konusunda sessizliğini sürdürüyor. Kredinin durumuna ilişkin resmi kanallar üzerinden sorulan soruları daha önce birçok kez yanıtsız bırakan Ziraat Bankası, son olarak TBMM Komisyonu’nda sorulan benzer bir soruya da cevap vermedi.





TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Alt Komisyonu toplantısında yazılı olarak sorulan soruları yanıtlayan Ziraat Bankası, Demirören Holding’in aldığı kredilere ilişkin soruyu “müşteri/banka sırrı” olduğu gerekçesiyle yine yanıtlamadı.





DAHA ÖNCE SORULAN SORULAR DA HEP CEVAPSIZ KALDI

Banka, daha önce de birçok kez ilgili soruları yanıtsız bıraktı.





Ziraat Bankası ve iştiraklerinin 2019-2020 yıllarına ilişkin KİT Alt Komisyonu toplantısı 2 Mart 2022’de düzenlenmişti. CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, bankadan yazılı olarak Demirören Medya firmasına ait kredilerin vadesinde ödenip ödenmediği ve yapılan tahsilat tutarlarına ilişkin bilgilerin kendisine iletilmesini istedi. Banka, Zeybek’e verdiği yanıtta “Talep edilen bilgilerin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ‘sırların saklanması’ başlıklı 73. maddesi kapsamında müşteri/banka sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.





Ziraat Bankası’nın 2017 ve 2018 yıllarına ait kesin hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu’nda geçen yıl sorulan sorulara da yazılı cevaplar gönderilmişti. CHP Milletvekili Atila Sertel’in, “Demirören Grubu kredisi ödeniyor mu, taksite mi bağlandı, ödeme şekli nedir?” sorusu ile “Kemer Country arazisinin bankaya ipotek edildiği doğru mu? Bu arazilerin imara açılması için İBB’ye başvurulduğu ve ret cevabı alındığı doğru mu?” sorularının yanıtları “Banka/müşteri sırrı olduğu” gerekçesiyle yanıtlanmamıştı.