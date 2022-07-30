Samanyolu Haber /Gündem / Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 3 milyon liralık kıyak /30 Temmuz 2022 12:32

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 3 milyon liralık kıyak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nun 8 üyesinin kendilerine verilen kredi kartıyla yaptığı 3 milyon liralık harcamanın Sayıştay tarafından tespit edildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nun 11 üyesine kredi kartı verildiğini, 11 üyeden 8'inin 2019 yılı rakamları ile 3 milyon liralık harcama yaptıklarını açıkladı.

Özel, “Sayıştay raporunda tespit var ama 3 milyon liranın ne kadarını, kim harcamış bilinmiyor; banka Sayıştay'a bilgi vermiyor. 2020 raporundan da bu bölümü tamamen çıkarmışlar” dedi

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, TBMM'de açıklama yapan Özel, daha önce de bu konuyu 11 yönetim kurulu üyesinin ismini vererek gündeme getirdiğini hatırlattı. 11 üyeden eski Bakanlar Veysi Kaynak ve Faruk Çelik ile AYM eski üyesi Serruh Kaleli'nin kart harcaması yapmadıklarını açıkladıklarını belirten Özel, “Ama diğer 8 üyeden ses seda yok. Bu 3 milyonu kim harcadı” diye sordu.

ÜYELERİN İSİMLERİ
Özel, 2019 yılında kredi kartı verilen ve harcama yapan 8 üyenin Yusuf Dağcan, Mahmut Kaçar, Nihat Ömeroğlu, Yahya Akben, Fevzi Çutur, Hüseyin Aydın ve Gülnur Aybek olduğunu söyledi. Mahmut Kaçar, AKP'de geçen dönem milletvekilliği yapmıştı. Gülnur Aybek de halen Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak görev yapıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 3 milyon liralık... Sonraki Haber >>

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok"

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok

Fenerbahçe taraftarından "Vladimir Putin" tezahüratı

Fenerbahçe taraftarından
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:29:32