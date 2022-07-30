Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 3 milyon liralık kıyak

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nun 11 üyesine kredi kartı verildiğini, 11 üyeden 8'inin 2019 yılı rakamları ile 3 milyon liralık harcama yaptıklarını açıkladı.







Özel, “Sayıştay raporunda tespit var ama 3 milyon liranın ne kadarını, kim harcamış bilinmiyor; banka Sayıştay'a bilgi vermiyor. 2020 raporundan da bu bölümü tamamen çıkarmışlar” dedi





Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, TBMM'de açıklama yapan Özel, daha önce de bu konuyu 11 yönetim kurulu üyesinin ismini vererek gündeme getirdiğini hatırlattı. 11 üyeden eski Bakanlar Veysi Kaynak ve Faruk Çelik ile AYM eski üyesi Serruh Kaleli'nin kart harcaması yapmadıklarını açıkladıklarını belirten Özel, “Ama diğer 8 üyeden ses seda yok. Bu 3 milyonu kim harcadı” diye sordu.





ÜYELERİN İSİMLERİ

Özel, 2019 yılında kredi kartı verilen ve harcama yapan 8 üyenin Yusuf Dağcan, Mahmut Kaçar, Nihat Ömeroğlu, Yahya Akben, Fevzi Çutur, Hüseyin Aydın ve Gülnur Aybek olduğunu söyledi. Mahmut Kaçar, AKP'de geçen dönem milletvekilliği yapmıştı. Gülnur Aybek de halen Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak görev yapıyor.



