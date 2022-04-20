Ziraat Bankası'na 'Alman kayyım' şoku

Alman Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BaFin), Sözü gazetesinin aylar önceZiraat Bank International'la ilgili soruşturmalarını tamamladı ve Türk devlet bankasının Almanya ayağına ‘kayyum’ atandı. Merkezi Frankfurt'ta buluna, Türkiye'nin en büyük bankası, böylece tamamen Alman Bankacılık Kurumu'nun gözetimi altına girdi.Kayyum atanmasına ilişkin açıklama bugün BaFin'in resmi sitesinden duyuruldu. Ticari işlemler ve kredilerde usulsüzlükler nedeniyle kayyum atandığı belirtilirken, Ziraat Bank Int. AG'nin, Alman Bankacılık Kanunu'nun 25 a (2) maddesini ihlal ettiği ve bu nedenle aynı kanunun 45c (2) NO’lu maddesi gereğince kayyum atamasının yapıldığı duyuruldu.BaFin, yasalara uygun ticari ve bankacılık organizasyonlarının sağlanması, kara para ile mücadelede etkin çalışma için bu atamanın yapıldığını duyurdu. 11 Şubat 2022'de atama kararının alındığı ve 4 Nisan 2022'de de atamanın kesinleştiği belirtildi. Atanan kayyumun kim olduğu ise henüz bilinmiyor.Ziraat Bank International’ın özellikle, Türkiye'ye ve Türkiye'deki iş insanlarına düşük ‘Euro faizi’ ile açılın krediler araştırılıyordu. Bu krediler, 1 milyon Euro'dan başlıyor ve 30 milyon Euro'ları buluyor. Yaptırımlar arasında, kullandırılacak toplam kredilerin büyüklüğünün kısıtlanması da var.Ayrıca, Türkiye'ye havalelerin de incelemeye alındığı, Türkiye'de ‘kaynak sorulmayacak’ şeklindeki yasal düzenlemenin ardından, artan para gönderme trafiğinin de incelendiği belirtiliyor.Ziraat Bank International, yaklaşık iki yıldır denetleniyordu. Kayyum atanmaması için tüm yönetim kurulu ve genel müdürler değiştirilmişti.Bankaya tarihte görülmemiş ağır para cezaları kesilmiş ve yaklaşık 14 maddelik uygulamalar listesi verilmişti.Tüm uyarılara rağmen, bir düzelme olmayınca BaFin, kayyum atamasını gerçekleştirmiş oldu. Kayyumun bir şahıs mı veya bir denetleme şirketi mi olduğu ise henüz belli değil.