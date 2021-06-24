Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) Demirören’e kredi verilip, verilmediğine dair sorduğu 5 soruya "müşteri sırrı" yanıtı verdi.





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, Demirören grubunun Ziraat Bankası’ndan Doğan Medya’yı satın almak için çektiği 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etmişti.





Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, 08.06.2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürülüğü’ne,





1-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi böyle bir kredi kullanmış mıdır?





2-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi böyle bir krediyi kullanma gerekçesi olarak hangi ticari sebebi göstermiştir?





3-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi bankanın olağan faiz limitlerinden mi kullanmıştır, yoksa kendilerine herhangi bir özel fiyatlandırma yapılmış mıdır?





4-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi kullandıysa, kredi kullanımına karşılık bir teminat göstermiş midir?





5-Demirören Medya Grubu ya da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi bu krediyi kullandıysa kredi taksitlerini geri ödemeye başlamış mıdır? Başladıysa ne kadarını geri ödemiştir? Başlamadıysa tahsil amacıyla herhangi bir hukuksal yola ve/veya cebr-i icra yoluna başvurulmuş mudur?” diye sorular sorarak yanıtlandırılmasını talep etmişti.





ZİRAAT BANKASI’NDAN "SIRLARIN SAKLANMASI" YANITI

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, HKP'ye yanıt olarak, “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Sırların saklanması” başlıklı 73. maddesi kapsamında banka ve müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” diyerek yanıt verdi.





CEZA HUKUKUNU İŞLETECEĞİZ!

Konuyla ilgili HKP MYK Üyesi Avukat Doğan Erkan açıklama yaptı. Erkan; "Ziraat Bankası bize ‘müşteri sırrı’ diye cevap vermesi kabul edilemez. Kamunun kaynaklarının usulsüz kullanılması söz konusu olduğundan konuyla ilgili Kamuoyuyla ve Halkın Kurtuluş Partisi’yle bu bilgileri paylaşmak zorundadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’ne göre yurttaşların, toplulukların 'Hakikati bilme hakkı' vardır. Ziraat Bankası bu hakikati saklayamaz. Gelen yanıta göre ceza hukukunu işleteceğiz. Eğer oradan da bir olumsuz gelişme olursa Uluslararası hukuka başvuru yapacağız. Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" ifadelerini kullandı