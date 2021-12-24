Ziraat Bankasın'dan bir skandal daha

Ziraat Bankası'nın bazı holding ve şirketlere verdiği ancak sonrasında tahsil edemediği büyük miktarlı krediler gündemde.

Bankanın birçok krediyi geri alamadığı ve takip işlemlerini dikkatli yürütmediği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilen Sayıştay raporunda belirtildi.

Independent Türkçe'nin haberine göre O raporda, Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi geri ödeyemeyen bir ilaç şirketinin 523 bin 757 euro ve 561 bin lira tutarındaki borç faizinin silinmesi, şirkete ilave kredi kullandırılması ve kalan banka alacağının yapılandırılması kararıyla yüzde 85 oranında bağlı ortaklık haline geldiği belirtiliyor.





Aynı raporda, kredi ilişkisinden doğan sorunlu alacakların yapılandırma ya da yasal takip süreciyle tasfiye edilmesi yerine bankacılık faaliyetleriyle ilgisi olmayan şirketlere ortak olunmasının doğru olmadığı belirtilerek, bunun banka açısından ayrı bir iş yükü ortaya çıkardığını ve bu şirketlerde yönetim sorununu da beraberinde getirdiği uyarısında bulunuluyor.





Sayıştay'ın işaret ettiği "sorunlardan" biri de işte bu şirkette kendini gösterdi.





Ziraat Bankası yöneticileri bankanın devraldığı şirketin yönetiminde





Şirket hisselerinin çoğunluğu bankaya geçtikten sonra, 8 Ocak 2020'de alınan kararla, şirketin kurucusu İrfan Koç yönetim kurulu başkanı, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cengiz Göğebakan ve eski bakanlardan Faruk Çelik de şirketin yönetim kurulu üyesi oldu.





Geçen yılın ekim ve aralık aylarında da birer yönetim kurulu kararı daha alınarak Mehmet Cengiz Göğebakan'ın yerine Ziraat GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özuysal, Faruk Çelik'in yerine ise Ziraat GYO Genel Müdür Yardımcısı İsmet Köksal atandı.





13 Mart 2020'de yapılan yönetim kurulu toplantısında şirket içi başka görevlendirmeler yapıldı.





İcra Kurulu'na eski yönetim





Birçok müdürün atandığı bu toplantıda önceki dönemde yönetim kurulu üyesi olan Tuğçe Koç İcra Kurulu Başkanı, Sezen Tuğba Koç ise İcra Kurulu üyesi olarak atandı. Her iki isim de şirket kurucusu İrfan Koç'un kızı.





İcra Kurulu başkanının B grubu hissedarlar arasından seçilebilmesini sağlayan yönetim kurulu kararı ise, şirket hisselerinin çoğunluğu Ziraat Bankası'na geçmeden 2 gün önce yapılan toplantıda alınmıştı.





Ziraat Bankası'ndan aldığı kredileri ödeyemediği için şirket hisselerinin yüzde 85'ini Ziraat Bankası'na devretmek zorunda kalan eski idareciler, bu sayede şirketi yönetmeye devam etti.





İddialara göre bu isimler, hisselerinin çoğu Ziraat Bankası'na ait olan şirketten yüklü miktarda ücret alıyor.





Ziraat Bankası yanıt vermedi





Independent Türkçe bu iddiaları CİMER aracılığıyla geçen nisan ayında Ziraat Bankası'na sordu.





Bankadan sadece şöyle bir yanıt geldi:





"Bankamıza sevk edilen CİMER başvurunuz, ilgili birimlerimiz tarafından değerlendirilmekte ve sonucu hakkında tarafınıza SMS/posta/e-posta kanalı ile geri dönüş sağlanmaktadır. Konuyu bilgilerinize sunar, esenlikler dileriz."