Samanyolu Haber /Gündem / Ziraat Bankasın'dan bir skandal daha /24 Aralık 2021 11:33

Ziraat Bankasın'dan bir skandal daha

Ziraat Bankası, bir şirkete verdiği krediyi tahsil edemeyince şirketin yüzde 85'ini devraldı ama şirket yönetimini yine patron ve kızlarına emanet etti

SHABER3.COM

Ziraat Bankası'nın bazı holding ve şirketlere verdiği ancak sonrasında tahsil edemediği büyük miktarlı krediler gündemde.

Bankanın birçok krediyi geri alamadığı ve takip işlemlerini dikkatli yürütmediği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilen Sayıştay raporunda belirtildi. 

Independent Türkçe'nin haberine göre O raporda, Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi geri ödeyemeyen bir ilaç şirketinin 523 bin 757 euro ve 561 bin lira tutarındaki borç faizinin silinmesi, şirkete ilave kredi kullandırılması ve kalan banka alacağının yapılandırılması kararıyla yüzde 85 oranında bağlı ortaklık haline geldiği belirtiliyor. 

Aynı raporda, kredi ilişkisinden doğan sorunlu alacakların yapılandırma ya da yasal takip süreciyle tasfiye edilmesi yerine bankacılık faaliyetleriyle ilgisi olmayan şirketlere ortak olunmasının doğru olmadığı belirtilerek, bunun banka açısından ayrı bir iş yükü ortaya çıkardığını ve bu şirketlerde yönetim sorununu da beraberinde getirdiği uyarısında bulunuluyor. 

Sayıştay'ın işaret ettiği "sorunlardan" biri de işte bu şirkette kendini gösterdi. 

Ziraat Bankası yöneticileri bankanın devraldığı şirketin yönetiminde

Şirket hisselerinin çoğunluğu bankaya geçtikten sonra, 8 Ocak 2020'de alınan kararla, şirketin kurucusu İrfan Koç yönetim kurulu başkanı, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cengiz Göğebakan ve eski bakanlardan Faruk Çelik de şirketin yönetim kurulu üyesi oldu.

Geçen yılın ekim ve aralık aylarında da birer yönetim kurulu kararı daha alınarak Mehmet Cengiz Göğebakan'ın yerine Ziraat GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özuysal, Faruk Çelik'in yerine ise Ziraat GYO Genel Müdür Yardımcısı İsmet Köksal atandı. 

13 Mart 2020'de yapılan yönetim kurulu toplantısında şirket içi başka görevlendirmeler yapıldı. 

İcra Kurulu'na eski yönetim

Birçok müdürün atandığı bu toplantıda önceki dönemde yönetim kurulu üyesi olan Tuğçe Koç İcra Kurulu Başkanı, Sezen Tuğba Koç ise İcra Kurulu üyesi olarak atandı. Her iki isim de şirket kurucusu İrfan Koç'un kızı. 

İcra Kurulu başkanının B grubu hissedarlar arasından seçilebilmesini sağlayan yönetim kurulu kararı ise, şirket hisselerinin çoğunluğu Ziraat Bankası'na geçmeden 2 gün önce yapılan toplantıda alınmıştı. 

Ziraat Bankası'ndan aldığı kredileri ödeyemediği için şirket hisselerinin yüzde 85'ini Ziraat Bankası'na devretmek zorunda kalan eski idareciler, bu sayede şirketi yönetmeye devam etti. 

İddialara göre bu isimler, hisselerinin çoğu Ziraat Bankası'na ait olan şirketten yüklü miktarda ücret alıyor. 

Ziraat Bankası yanıt vermedi

Independent Türkçe bu iddiaları CİMER aracılığıyla geçen nisan ayında Ziraat Bankası'na sordu.

Bankadan sadece şöyle bir yanıt geldi: 

"Bankamıza sevk edilen CİMER başvurunuz, ilgili birimlerimiz tarafından değerlendirilmekte ve sonucu hakkında tarafınıza SMS/posta/e-posta kanalı ile geri dönüş sağlanmaktadır. Konuyu bilgilerinize sunar, esenlikler dileriz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ziraat Bankasın'dan bir skandal daha Sonraki Haber >>

Tanıklar Aranıyor

Tanıklar Aranıyor

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Başkandan tepki çeken sözler

Başkandan tepki çeken sözler

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:46:30