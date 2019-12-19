Ziraat Bankası'ndan bir kurtarma operasyonu daha

Ziraat Bankası’nın Simit Sarayı’nın hisselerini almak için Rekabet Kurulu’na başvurmasının ortaya çıkmasının ardından, bir başka şirketi kurtarmak için aynı planı uygulamaya koyacağı iddia edildi.







Ziraat Bankası Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın, Dünya Göz Hastanesi’nin Ziraat Bankası’na olan 200 milyon dolarlık kredi borcunu temizleyerek karşılığında hisse alacağı iddia edildi.





Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Dünya Göz Hastanesi’nin çeşitli bankalara olan kredi borçlarını Ziraat Bankası aracılığıyla yapılandırdığını belirterek, yazdığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:“Simit Sarayı'ndan sonra gözler Dünya Göz Hastanesi'ne çevrildi. Ziraat GSYO, Dünya Göz Hastanesi'nin Ziraat Bankası'na olan 200 milyon dolarlık kredi borcunu temizleyip, karşılığında hisse satın alacak… Hisselerinin yüzde 100'ü Ziraat Bankası'na ait olan Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın (GSYO) ilk kurtaracağı şirket Simit Sarayı olmayacaktı aslında.Kurtarılacak şirketlerin başında Dünya Göz Hastanesi geliyordu. Nasıl olduysa Simit Sarayı dosyası öne çekildi.





Eray Kapıcıoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Dünya Göz Hastanesi'nin çeşitli bankalara olan 200 milyon dolarlık kredi borcu yapılandırıldı.





Hepsi Ziraat Bankası'na yüklendi. Bundan 6 ay önce Dünya Göz Hastanesi'nin bağımsız denetim raporu (audit report) çıktı. Şirketin röntgeni çekildi.1996 yılından 2004 yılına kadar kendi mecrasında akıp giden hastane birden hamle yapmaya başladı. Yurtiçinde açtığı hastane sayısı 20'yi geçti…2009 yılında 30 milyon doların üzerinde yatırımla Ankara'da en lüks hastanesini açtı. 15 bin kapalı alanı olan 18 katlı binanın mülkü Ziraat Bankası'na geçti.Kapıcıoğlu; 2010 yılında National Bank of Kuwait'e bağlı NBK Capital'e sattığı Dünya Göz Hastanesi'nin yüzde 30 hissesini 3 yıl sonra geri aldı.“Borç yiğidin kamçısıdır” diye boşuna söylememiş atalarımız! Bundan 6 ay önce hazırlanan denetim raporunda zincir hastane grubunun en yaldızlı tarafı parlatıldı. Yurtdışında yalnızca göz sağlığına odaklanan 4 hastane açmıştı.İlk yurtdışı hastanesi 2015 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde hizmete girdi. Onu Hollanda'nın Amsterdam ve son olarak 2018 yılında da Azerbaycan'ın Bakü hastanesi izledi.”









İSTEYENLERE VERMEDİ





“Bir yılda yurtdışından gelen 80 bin hasta, Dünya Göz Hastanesi'nde tedavi gördü. Her bir yabancı hasta için Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı sağlık turizmi teşviğinden yararlandılar.





Kapıcıoğlu'nun hedefinde Londra'da, Belçika'da, Bulgaristan'da da hastane yatırımları vardı. Kapıcıoğlu bir yandan bankalardan kredi kullanmayı, öte yandan kapalı alanı 12-15 bin metrekareden az olmayan büyük hastane yatırımlarını yapmayı sürdürdü.





Dünya Göz, 2016'nın sonunda şirketin toplamda 430 milyon lira borcu bulunduğunu ve borçlarını ödemek için gayrimenkul ve hisse satışına gitmeyi planladıklarını açıkladı.Aynı yıl bankalar ile sürdürdüğü (borç) yeniden yapılandırma çalışmalarında; varlık ve hisse satış işlemlerini de kapsayan “kredi koşulları mutabakat anlaşması”nın ana bankalar ile beraber imzalanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.





Grup, 2017 yılına gelindiğinde yaklaşık 800 milyon TL'lik borç yüküyle karşı karşıyaydı… Bugün 200 milyon dolara ulaşan borcunun, TL karşılığının 1.5 milyar olduğunu söylemek yanlış olmaz.





Kapıcıoğlu, Dünya Göz'ü Katarlılar istedi vermedi, Suudi Arabistan sermayesi istedi vermedi… ABD'li bir fona hisse satacaktı, adamlar vazgeçti





Yüzdürdüğü borçları Ziraat Girişim'e park etti. Ziraat Girişim'in Dünya Göz hisselerini devralması gecikirken, ortaya bir dedikodu da atıldı. Şehir hastanelerinin zararda olduğunu itiraf eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastane zinciri Medipol ile Albayrak Grubu alıcı olarak kapıda bekliyormuş…Koca, geçtiğimiz günlerde muhalefet ile aynı cümleleri kurunca şaşırtmıştı.Doğrudan yabancı sermaye yatırımları düşüyor, şirketlerin kredi yükü bankaların bütçesini zorluyor.Bankaların bilançolarında artık TL yerine binalar görebiliriz!”



