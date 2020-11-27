Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

4. turda Sivas Belediyespor'u geçen Fenerbahçe'nin yanı sıra kupayı son kazanan Trabzonspor'un ile kupaya 5. turdan katılan Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray, Alanyaspor ve Sivasspor'un da rakipleri belli oldu.







Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.





İŞTE KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ





Sivasspor - Giresunspor





Kasımpaşa - Muğlaspor





Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon





BB Erzurumspor - Esenler Erokspor





Antalyaspor - Boluspor





Konyaspor - Altınordu





Trabzonspor - Adana Demirspor





Çaykur Rizespor - Eskişehirspor





Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu





Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği





Alanyaspor - Adanaspor





Göztepe - Bursaspor





Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor





Gençlerbirliği - Tuzlaspor





Gaziantep FK - Kocaelispor





Başakşehir - Turgutluspor





Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.