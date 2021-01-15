Samanyolu Haber /Spor / Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu /15 Ocak 2021 19:34

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri tamamlandı. Kupada çeyrek finale adını yazdırmayı başaran ekipler Antalyaspor, Sivasspor, Galatasaray, Konyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor ve Fenerbahçe olurken, çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimine seri başı olarak Alanyaspor, Beşiktaş, Sivasspor ve Başakşehir ile seri başı olmayan Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor katıldı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Antalyaspor
Galatasaray-Alanyaspor
Konyaspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Başakşehir

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor/Antalyaspor - Galatasaray/Alanyaspor
Konyaspor/Beşiktaş - Fenerbahçe/Başakşehir

MAÇLAR 9-10-11 ŞUBAT'TA

Son 16 Turu’ndan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. 
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