Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimine seri başı olarak Alanyaspor, Beşiktaş, Sivasspor ve Başakşehir ile seri başı olmayan Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor katıldı.







ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ





Sivasspor-Antalyaspor

Galatasaray-Alanyaspor

Konyaspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Başakşehir





YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ





Sivasspor/Antalyaspor - Galatasaray/Alanyaspor

Konyaspor/Beşiktaş - Fenerbahçe/Başakşehir





MAÇLAR 9-10-11 ŞUBAT'TA





Son 16 Turu’ndan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.