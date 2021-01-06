Ziraat yönetimi kâr payından vazgeçemedi: 288 milyon lira ‘batık kredi’ payı

Yönetim Kurulu üyeleri ile reklam, tanıtma, sponsorluk harcamalarına ilişkin bilgileri Sayıştay denetçilerinden gizleyen Ziraat Bankası, içeride dağıtılan 288 milyon TL’lik kar payına ilişkin belgeleri de Sayıştay’a vermedi. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un kar payı dağıtmama kararını yetkisi olmamasına karşın bir gün sonra kaldırdı.





DAĞITILAN KAR PAYI ARTTI

2018 yılında yönetim kurulu üyelerine kardan pay vermesi nedeniyle Sayıştay denetimine takılan Ziraat Bankası’nın 2019 yılı denetim raporunda da yine benzer bir tespit yer aldı. Raporda yer alan bilgilere göre, önceki yıl 250 milyon TL olarak dağıtılan kar payı bu yıl 288 milyon liraya çıktı. Rapora göre, BDDK’nın öz kaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerinin nakit çıkışına neden olacak şekilde dağıtılmamasına yönelik tavsiye kararları doğrultusunda, önceki yıllarda alınan kararlardan farklı olarak Genel Kurul’un 27 Mayıs 2019’daki toplantısında kâr payı dağıtılmamasına karar verildi. Ancak, Yönetim Kurulu, bir gün sonra bu karardan vazgeçti.





SAYIŞTAY ÖDEMEYİ YANLIŞ BULDU

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre bu karar doğrultusunda, iki maaş tutarında olacak şekilde çalışan personele 281 milyon 979 bin TL ve ayrılan personele de 6 milyon 602 bin TL ikramiye dağıtıldı. Sayıştay önceki yıl da yanlış bulduğu bu ödemeye ilişkin ödeme esasları ve ayrıntılarını bankadan istedi ancak bu isteği yerine getirilmedi. Bu uygulamanın banka iç mevzuatına aykırı olduğu saptamasını yapan Sayıştay denetçileri, ödemenin yapılmamasını istedi.