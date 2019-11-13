Ziraat'in karı %40 düştü

Ziraat Bankası 2019 yılının üçüncü mali dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, yılın üçüncü çeyreğinde 1,03 milyar TL net kâr elde etti. Ziraat Bankası'nın üçüncü çeyrek net kârı, net faiz gelirlerindeki düşüş ve artan ticari zararın da etkisiyle eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 39.2 düşüşle 1.03 milyar liraya geriledi.







Ziraat Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı döneminde net kâr 1,69 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece net kârda yüzde 39,2 düşüş yaşandı. Yılın ilk dokuz ayında ise net kâr 3,84 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 5,64 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.





Bankanın toplan kredileri kredileri eylül sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 13,9 artarak 432,1 milyar TL'ye ulaştı.





Bankanın net faiz gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 15 düşerek 5.7 milyar lira, ücret ve komisyon gelirleri yüzde 35.4 artışla 863 milyon lira oldu. Ziraat Bankası’nın geçen sene üçüncü çeyrekte 1.55 milyar lira olan ticari zararı da bu sene aynı dönemde 1.8 milyar liraya çıktı. Ziraat Bankası’nın dokuz aylık net karı yüzde 31.9 düşüşle 3.8 milyar lira olarak kayda geçti.





Kamu bankaları son dönemde kredi faizlerinde yaptıkları indirimlerle dikkat çekiyordu.