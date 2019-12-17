Ziraat'in kurtardığı 'Fatih’ meğer ne kabiliyetliymiş ...

Next Level gökdelenini borçlarını ödemediği için Ziraat Bankası’na devreden, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yoksullara yardım dağıtım işi için 300 milyon lirayı aşan ihaleler alan AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan, bu kez Bakû-Tiflis-Kars demiryolunda lojistik işine el attı. Kazakistan resmi taşımacılık şirketi, üstü kapalı TCDD’yi uyararak Fatih Erdoğan’a ait şirketin daha önce onaylanmış olan tarifeleri önemli ölçüde aştığını bildirdi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, dün verdiği soru önergesi ile demiryolu hattını kullanan diğer lojistik firmalarını iş yapamaz konuma getiren bir tekel kurulup kurulmadığını gündeme getirdi.





Bakû-Tiflis-Kars demiryolunun açılması ile birlikte Rusya ve Orta Asya’ya ulaşımın 4-5 güne inmesi üzerine Türkiye’den bölgeye ihracat hacmi çok büyüyünce, Fatih Erdoğan, daha önce alışveriş, ağaç ve hayvancılık alanında iş yapan şirketlerini, Mart 2019’da “Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ” adlı taşımacılık ve lojistik şirketine dönüştürdü. Merkezi Next Level gökdeleninde olan şirket yetkililerinin, Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezi Başkanı İslam Şahbandarov ile yakın temas içinde oldukları, TCDD’nin vagon kiraladığı sözleşmeli firmalar ile bağlantı kurarak onlara kendilerinin altında taşeronluk işi önerdikleri ifade ediliyor. Konuya ilişkin kimi yakınma mektuplarının devletin ilgili makamlarına da iletildiği, ancak şimdiye dek olumlu bir yanıt alınamadığı belirtiliyor.





KAZAKİSTAN UYARDI

Fatih Erdoğan’ın şirketinin bu tür uygulamalarının Kazakistan resmi taşımacılık şirketinde (KTZ Express AŞ) rahatsızlık yarattığı, KTZ’nin, TCDD Taşımacılık AŞ’ye yönelik rahatsızlığını 7 Kasım 2019’da gönderdiği yazıda ortaya konduğu belirlendi. Yazıda KTZ Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Genel Müdür Sh. Tuleushin, TCDD’nin forwarder (nakliyeci) şirket olarak Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş’yi önerdiğine değinerek şirketin belirlenen tarifelere uymadığı konusunda uyarılarda bulundu:





“Forwarder ile yapılan görüşmelerde, Türkiye parkuru yük taşımaları için daha önce onaylanmış tarifeleri önemli ölçüde aşan tarifeler alınmıştır. KTZ Express A.Ş olarak, tarafınıza Türkiye parkuru için dışarıdan bir forwarder belirlemeniz halinde, uygulanan tarifelerin daha önce onaylanmış tarifelere uygun olması gerektiği kanaatindeyiz. ... Karşılıklı yarar sağlayacak işbirliğimizin devamını temenni eder, şirketiniz kararlaştırılan tarifelerin uygulanması sorununun hızlı çözümü için minettar oluruz.”





TANAL’IN SORU ÖNERGESİ

CHP milletvekili Mahmut Tanal dün, TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, konuyu gündeme getirerek TCDD’deki bazı üst düzey yetkililerin, yıllardır TCDD’den yük vagonu kiralayarak demiryolu taşımacılık sisteminden yararlanan firmalara, inşaat sektöründen sonra lojistik sektörüne giren bir firma ile ortak çalışmaları yönünde baskı kurdukları savının doğru olup olmadığını sordu. Tanal ayrıca; Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Çin’e taşımacılık yapan deneyimli lojistik firmalarının, hiçbir sektör deneyimi bulunmayan yeni kurulmuş aynı lojistik firmasıyla ortaklık yapmadıkları ve müşterilerini yönlendirmedikleri için TCDD’nin üst düzey bazı bürokratları tarafından cezalandırıldıklarına ya da kendilerine uzun zamandır kiralık yük vagonu verilmediğine ilişkin bir ihbar ya da şikâyetin olup olmadığını da öğrenmek istedi. Tanal’ın soru önergesinde, bu firmanın hattı kullanan diğer lojistik firmalarını iş yapamaz hale getiren tekel olma girişimine ilişkin de bir soru yer aldı.