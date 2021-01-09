Ziraat'in Virgin adalarında 1.6 milyar kredi verdiği isim belli oldu

Sayıştay, Ziraat Bankası’nın vergi cenneti olarak bilinen British Virgin Adaları’nda kurulan bir şirkete 2014 yılında 1 milyar 636 milyon 770 bin 735 dolar (Bugünkü kurlarla yaklaşık 12 milyar lira) kredi verdiğini açıklamıştı. Sayıştay raporunda kredi taksitlerinin ödenmediğini bilgisi yer alıyordu.





"Ekim ayında tahsil edildi"





Sözcü’nün haberine göre Ziraat Bankası yönetimi krediyi Çukurova Grubu’na, Turkcell İletişim A.Ş.’deki dolaylı hissedarlığı münasebeti ile Türk ortaklığının devam edebilmesi amacıyla verdiklerini, bu sayede Turkcell’in çoğunluk hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’nda kaldığını savundu. Bankadan şu açıklama yapıldı:





“Bahsi geçen tutardaki kredi, Çukurova Grubu'na, Turkcell İletişim A.Ş.'deki dolaylı hissedarlığı münasebeti ile Türk ortaklığının devam edebilmesi amacıyla tesis edilmiştir. Söz konusu kredi genel bankacılık teamülleri çerçevesinde tahsis edilmiş ve ülkemizin önemli varlıklarından olan Turkcell'deki Türk hissedarlığının korunması amacıyla kullandırılmıştır. Hissedarlar arası uyuşmazlıkların giderilmesinde yol alınmış, bunun sonucunda etkin yönetim yapısının tesisi ile ilgili kredi, Ekim 2020 tarihinde tahsil edilmiştir.”





Sayıştay, krediye teminat olarak 1 milyar 636 milyon dolar değerinde hissenin rehin alındığını, firmanın kredi borcunu telekomünikasyon şirketinin temettü dağıtımı yoluyla ödeyeceğini etmişti. Ancak Sayıştay’a göre temettü gelirleri ve gelir beklentileriyle kredi geri ödeme planları arasında nakit akım uyumu yoktu. Sayıştay, sadece temettü gelirleriyle devasa borcun ödenemeyeceği, alacağın tahsil edilebilmesi için alternatif bulunması gerektiğini belirtti.





Sayıştay raporunda, 2019 yılı itibarıyla Ziraat Bankası’nın yakın izlemede takip ettiği riskli kredilerinin (İkinci grup krediler) 4’te 1’inin tek başına bu firmaya ait olduğu belirtildi.