Samanyolu Haber /Gündem / Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi /21 Ekim 2021 10:17

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Şanlıurfa Viranşehir’de, mahalle arasında dolaşan akrep tipi zırhlı araç 5 yaşındaki bir çocuğu ezdi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Viranşehir İlçesi’nde dün öğle saatlerinde 5 yaşındaki Nure Dikçe isimli küçük bir kız çocuğu zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun zırhlı aracın altında kaldığı görülüyor. Bacağı ezilen çocuk tedavi altına alınmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Urfa Viranşehir’de zırhlı araç küçük bir kız çocuğuna çarptı, Nure Dikçe’nin şuan ağır yaralı olduğu bilgisi mevcut. Kürtlerin yoğunlukta olduğu kentler sizin için güvenlik sorunu mudur? Bu yüzden mi bu kadar askeri araç kol geziyor…” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA BAROSU: ‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Zırhlı araçların mahalle aralarında dolaşması sonucu yaşanan ölümlerle ilgili önceden uyarıda bulunduklarını belirten Şanlıurfa Baro Başkanı Mehmet Velat İzol paylaşımında, “Önceden uyarmıştık. Kontrolsüz güvenlik anlayışının sonucu zırhlı araçlar tehlike saçmaya devam ediyor. Şanlıurfa barosu olarak takipçisi olacağız” dedi.

En son Eylül ayında Şırnak’ta zırhlı aracın çarpması sonucu 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu vefat etmişti. Son 13 yılda zırhlı araçların çarpması 20’si çocuk olmak üzere, toplam 40 kişinin canına mal oldu. Olaylarla ilgili birçok dosya ise cezasız kalarak kapatılıyor.
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