Zırhlı araçlarla cezaevini bastılar: En az 14 ölü; 27 mahkum kaçtı

Chihuahua eyalet savcılığından yapılan açıklamada, sabah saat 7 civarında zırhlı araçların cezaevine geldiği ve silahlı kişilerin gardiyanlara ateş açtığı belirtildi. Ölenlerin yanı sıra 13 kişi yaralandı ve en az 24 mahkum kaçtı.



Juarez Belediye Başkanı Cruz Perez Cuellar, çıkan isyanda aralarında gardiyan ve mahkumların olduğu 14 kişinin öldüğünü belirtti.



Hayatını kaybedenlerden 10'unun gardiyanlardan oluştuğu isyanın ise mahkumların kaçma girişiminden kaynaklandığı değerlendiriliyor.





Chihuahua Savcılığı, cezaevindeki durumun kontrol altına alındığını ve olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.