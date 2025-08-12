Zirve öncesi flaş iddia: Ukrayna topraklarından vazgeçmeye hazır!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bölgedeki savaş kapsamında Kremlin’le imzalanacak bir barış anlaşması için Rus kontrolündeki Ukrayna topraklarından vazgeçmeyi düşündüğü iddia edildi.





İngiltere merkezli The Telegraph’ın haberine göre, Donald Trump tarafından müzakere edilebilecek bir barış anlaşmasının parçası olarak, Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarının geniş bir bölümü Moskova'ya devredilebilir.





Bu Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson ve 2014’ten beri Rusya tarafından kontrol edilen Kırım’daki toprakların resmen Rusya’ya verilmesi anlamına gelebilir.





ZELENSKİY AB'DEN YARDIM İSTEDİ

Öte yandan iddianın zamanlaması ile Zelenskiy’in son yaptığı açıklama çelişiyor. Ukrayna lideri, Avrupa ülkeleri ile yaptığı bir görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kiev’e, Ukrayna’nın topraklarını teslim etmeyi önereceği herhangi bir teklife karşı çıkılmasını istedi.





Savaşın mevcut durumunda Rusya işgali kapsamında Ukrayna’nın yaklaşık yüzde 20’sini kontrol ederken, Ukrayna’nın Rusya’da kontrol ettiği bölge neredeyse yok.





TRUMP: BİRAZ TOPRAK DEĞİŞİMİ OLACAK

Barış görüşmeleri kapsamında gözler Alaska’da ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesindeyken, Beyaz Saray lideri görüşmeyi, “nabız yoklama görüşmesi” olarak tanımladı, “ilk 2 dakikada” ilerleme yapılıp yapılamayacağını anlayabileceğini öne sürdü.





ABD Başkanı, gelecekteki potansiyel toplantılarda Ukrayna lideri Zelenskiy’in de bulunabileceğini söyledi, iddiaya konu toprak değişimi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:





“Biraz toprak değişimi olacak. Bunu Rusya ve diğer herkesle konuşmalarımdan biliyorum, Ukrayna’nın iyiliğine olacak. Rusya çok önemli bölgeler tutuyor. Ancak bunun bir kısmını geri almaya çalışacağız.”