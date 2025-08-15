Zirve öncesi Merz'den Putin'e ateşkes çağrısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bugün Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ateşkesi kabul et" çağrısı yaptı.





Bu sabah yaptığı açıklamada, Donald Trump'a Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin süreceği güvencesini verdiklerini duyuran Almanya Başbakanı Merz, Rus lider Putin'den beklentilerini dile getirdi. Merz, Putin'in Başkan Trump'ın görüşme teklifini ciddiye alması ve Alaska'daki toplantının ardından Ukrayna ile koşulsuz müzakerelere girmesi gerektiğini vurguladı.





DW Türkçe'nin haberine göre Friedrich Merz'in sosyal medya hesabında da paylaştığı açıklamada, "Bugün Rusya, uluslararası hukuka aykırı Ukrayna saldırısından üç buçuk yıl sonra ateşkesi kabul etme ve düşmanlıklara son verme fırsatına sahip" ifadeleri yer aldı:





Almanya'nın, son günlerde Ukrayna ve Avrupalı müttefikleriyle birlikte barışa dönük bir yol haritası ortaya koyduklarına işaret eden Merz, bununla aynı zamanda Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarlarının korunmasının hedeflendiğini kaydetti.





Friedrich Merz, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Hedef, Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin de katılacağı bir zirve olmalıdır. Bu zirvede bir ateşkes anlaşması yapılmalıdır. Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Toprak meseleleri ancak Ukraynalıların rızasıyla çözülebilir. Başkan Trump'a bu mesajları Anchorage'e giderken açık ve net bir şekilde ilettik. Bu konuda kendisiyle temas halindeyim. Başkan Trump şimdi barışa doğru önemli bir adım atabilir. Bu girişim ve son günlerdeki yakın iş birliği için kendisine teşekkür ederiz. Kendisiyle Avrupalı ortaklarla birlikte yaptığımız son görüşmede, Ukrayna'ya desteğimizin süreceği güvencesini verdik. Başkan Trump bu konuda bize güvenebilir."