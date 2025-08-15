Samanyolu Haber /Dünya / Zirve öncesi Merz'den Putin'e ateşkes çağrısı /15 Ağustos 2025 09:39

Zirve öncesi Merz'den Putin'e ateşkes çağrısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alaska zirvesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile ateşkesi kabul etme ve düşmanlıklara son verme çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bugün Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ateşkesi kabul et" çağrısı yaptı.

Bu sabah yaptığı açıklamada, Donald Trump'a Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin süreceği güvencesini verdiklerini duyuran Almanya Başbakanı Merz, Rus lider Putin'den beklentilerini dile getirdi. Merz, Putin'in Başkan Trump'ın görüşme teklifini ciddiye alması ve Alaska'daki toplantının ardından Ukrayna ile koşulsuz müzakerelere girmesi gerektiğini vurguladı. 

DW Türkçe'nin haberine göre Friedrich Merz'in sosyal medya hesabında da paylaştığı açıklamada, "Bugün Rusya, uluslararası hukuka aykırı Ukrayna saldırısından üç buçuk yıl sonra ateşkesi kabul etme ve düşmanlıklara son verme fırsatına sahip" ifadeleri yer aldı:

Almanya'nın, son günlerde Ukrayna ve Avrupalı müttefikleriyle birlikte barışa dönük bir yol haritası ortaya koyduklarına işaret eden Merz, bununla aynı zamanda Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarlarının korunmasının hedeflendiğini kaydetti.

Friedrich Merz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedef, Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin de katılacağı bir zirve olmalıdır. Bu zirvede bir ateşkes anlaşması yapılmalıdır. Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Toprak meseleleri ancak Ukraynalıların rızasıyla çözülebilir. Başkan Trump'a bu mesajları Anchorage'e giderken açık ve net bir şekilde ilettik. Bu konuda kendisiyle temas halindeyim. Başkan Trump şimdi barışa doğru önemli bir adım atabilir. Bu girişim ve son günlerdeki yakın iş birliği için kendisine teşekkür ederiz. Kendisiyle Avrupalı ortaklarla birlikte yaptığımız son görüşmede, Ukrayna'ya desteğimizin süreceği güvencesini verdik. Başkan Trump bu konuda bize güvenebilir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zirve öncesi Merz'den Putin'e ateşkes çağrısı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:28:43