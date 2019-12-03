Zirve sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.







Erdoğan ile Macron, NATO tartışmalarının ardından ilk kez yüz yüze bir araya gelmiş oldu.Suriye konulu dörtlü zirve yaklaşık bir saat sonra sona erdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası zirve için “Gayet iyi geçti” derken Almanya Başbakanı Angela Merkel de “İyi ve yararlı bir görüşme yaptık” ifadelerini kullandı.





Macron zirve öncesi NATO'ya yönelik sözlerinin arkasında olduğunu söylemişti.