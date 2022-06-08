Zirve toplantısından dışlanan Maduro, teselliyi Türkiye'de buldu

Başkent Ankara'ya bu gece varan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği bildirildi. Maduro’nun ziyaretinde amacının iki ülke arasındaki ekonomik ve finansal işbirliğinin arttırılması ve jeopolitik konularda müzakere etmek olduğu belirtiliyor.



Venezuela ile Türkiye arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkiler 2016 yılından bu yana artıyor. Nisan sonunda Venezuela’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela’nın en çok ihracat yaptığı ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek bu yılkı ticaret hacmi hedefinin 1,5 milyar dolar olduğunu söylemişti.



Çavuşoğlu’nun ziyaretinden sonra Venezuelalı yetkililer ikili ilişkilerin daha da gelişmesi için ekonomi ve finans, güvenlik, tarım, gıda, ulaşım, eğitim, sağlık, turizm ve ulaşım gibi başlıklarda çalışıldığını açıklamışlardı.



Maduro da Türk yatırımcıları Venezuela’ya beklediklerini hemen her fırsatta dile getiriyor.



Ticaret anlaşması Venezuela’ya daha çok yaradı



Venezuela ile Türkiye arasında 2019 yılında yaklaşık 152 milyon dolar olan ticaret hacmi, ikili ticaret anlaşmasının yapıldığı 2020 yılında 298 milyon dolara yaklaşmış ve geçen yıl da 850 milyon doları aşmıştı.



Anlaşma çerçevesinde binlerce ürüne kısmen ya da tamamen vergi avantajı sağlanıyor olması her iki ülkeye de ithalat ve ihracatta avantajlar getiriyor olsa da Türkiye’ye ihracatını son iki yılda 28 kat arttıran Venezuela bu anlaşmadan finansal anlamda daha çok faydalanmış görünüyor.



Venezuela’nın Türkiye’ye ihracatı 2019 yılında toplamda 19 milyon 799 bin dolarken bu miktar geçen yıl 551 milyon 235 bin dolara yükseldi. Venezuela’nın Türkiye’ye ihracatı geçen yıl, bir önceki yıla göre yaklaşık 9 katına çıkmıştı.



Bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’ye 333 milyon doların üzerinde mal ihraç ederken, 90 milyon dolarlık ithalat yapan Venezuela, Türkiye ile ticaretinde bu yıl da dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor.



Venezuela Türkiye’den 2020 yılında 236 milyon dolarlık; 2021 yılında da 300 milyon dolarlık ithalat yaptı.