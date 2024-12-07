Zirve yolunda Fenerbahçe'ye şok darbe: 3 puan Beşiktaş'ın

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da Dolmabahçe'de başlayan dev derbide 3 puanı kazanan ev sahibi Beşiktaş. Böylece Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyleydi:





Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil





Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile





Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydın, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko





MAÇTAN DAKİKALAR | BEŞİKTAŞ 1-0 FENERBAHÇE

90+5' KIRMIZ KART | Beşiktaş 10 kişi kalıyor! Gedson Fernandes, Sebastian Szymanski'ye yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Gedson Fernandes, kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.





90' SARI KART | İrfan Can'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Cenk Tosun penaltı noktasında topu Tadic'in önüne indirdi. Tadic'in tek vuruşunda kaleci Mert Günok harika bir kurtarış yaparak topa sahip oldu.





89' İrfan Can'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Cenk Tosun penaltı noktasında topu Tadic'in önüne indirdi. Tadic'in tek vuruşunda kaleci Mert Günok harika bir kurtarış yaparak topa sahip oldu.





87' Tadic, merkezden sol kanatta bulunan Oğuz'a yerden pasını verdi. Oğuz'un içeriye çevirdiği topta Zaynutdinov topu karşıladı ve tehlikeyi önledi





83' Osayi Samuel, rakip yarı ceza sahasının sağında Masuaku'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Kullanılan serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.





79' En Nesyri'nin sağ kanattan çizgiye inip açtığı orta ters kanata açıldı. Orada bulunan Oğuz Aydın'da ceza sahasına ortasını denedi. Mert Günok yükselerek topa sahip oldu.





73' GOL | Masuaku'nun sol kanatta bulunan Chamberlain'e yerden verdiği pasta Chamberlain, sağ ayak içiyle kale sahasına ortaladı. Kale yakınında dokunuşunu yapan Immobile topu ağlarla buluşturdu.





49' Kendisine havadan gelen topu şık kontrol edip arkasını dönen Edin Dzeko'nun vuruşu yandan dışarı gitti.





Derbide ikinci yarı hakem Mehmet Türkmen'in düdüğü ile başladı.





Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk 45 dakika 0-0 beraberlikle sona erdi.





47' Duran topta Djiku, penaltı noktasından kafayla vurdu, az farkla top dışarı gitti.





35' Serbest vuruştan Dusan Tadic vurdu, barajı aşan top direğe çarpıp dışarı gitti.





33' Fenerbahçe tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak. topun başında Oğuz Aydın ve Tadic. Tadic'in sol ayağıyla kullandığı serbest vuruş üst direğe çarparak dışarı gitti.





31' SARI KART | Maximin'in sol kanattan içeriye çekip vurduğu şut kale önünde Emirhan Topçu'dan sekerek dışarı gitti. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasının dışına seken topta Gedson topa elle müdahale etti. Pozisyonun ardından Gedson sarı kart gördü.





29' Gedson, orta alandan hücum kaleye koşu yapan Rafa'ya harika bir derin top gönderdi. Rafa Silva, ceza sahasının sağından şutunu çekti. Top Livakovic'in yüzünden sekerek penaltı noktasının soluna düştü. Immobile'nin sol ayakla yaptığı vuruş uzak direğin yanından dışarı gitti.





27' Maximin, sol kanatta topla buluşarak çalımlarla yay çevresinden sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde kalenin üstünden dışarı gitti.





18' Masuaku'nun direk kaleye gönderdiği serbest vuruşta savunma kale önünde topu kafayla karşıladı ve tehlikeyi önledi.





16' Maximin, kendi yarı alanının solundan rakip yarı alanın soluna koşu yapan Tadic'e pasını verdi. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.





12' Rafa Silva'nın merkezden sol kanatta bulunan Immobile'ye verdiği pasta Immobile, ceza sahasının solunda çalımlarla kaleye şut denemek istedi ancak savunmada Mert Müldür araya girerek topu taca gönderdi.





10' Dzeko, ceza sahasının solunda topla buluşarak çarprazdan şutunu denedi. Kalesinden açılan Mert topa müdahale edemedi. Sonrasında kaleye giden meşin yuvarlağı Emirhan Topçu harika çıkardı.





5' Amrabat orta alanda Salih Uçan'dan çaldığı topu sol kanatta bulunan Maximin'e attı. Maximin sol kanattan ceza sahası çizgisine topu sürerek kale sahasına hareketlenen Dzeko'ya yerden pas verdi. Dzeko'nun vuruşunda top doğrudan dışarı gitti. Beşiktaş, kale vuruşu kullanacak.





1' İlk düdük çaldı.