Samanyolu Haber /Spor / Zirvede galip yok /15 Mart 2020 19:54

Zirvede galip yok

Haftaya 52'şer puanla ligin zirvesinde giren Trabzonspor ve Başakşehir sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluğun en kuvvetli iki adayı Trabzonspor ile Başakşehirspor, Trabzon'da karşı karşıya geldi. 

Karşılaşma yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Başakşehir, ilk yarısı 0-0 biten maçın 56. dakikasında Demba Ba ile öne geçti. Ligde bu sezonki gol sayısını 10'a çıkaran Demba Ba, 31 resmi maçta 12 kez ağları havalandırdı. Ba'nın golünün pasını veren Edin Visca da bu sezonki 12. asistini yaptı.

Trabzonspor, 63. dakikada Martin Skrtel'in kendi kalesine attığı golle 1-1'i buldu.

Karşılaşmada başka gol olmazken, maç 1-1 sona erdi.

Ligde sahasında 5 maçlık galibiyet serisinin ardından berabere kalan teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor'un puanı 53 oldu. 

4 maçlık galibiyet serisinin ardından puan kaybeden Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir de puanını 53'e çıkardı.
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