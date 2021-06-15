Zirvenin baharı kısa sürdü: Dolar 8,60’a yükseldi

ABD Başkanı Biden ile AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme doları ateşledi. Görüşme öncesinde 8,28 liraya kadar gerileyen dolar/TL, 15 Haziran 2021 itibariyle 8,59 liraya ulaştı.





ZİRVEDEN ÇIKAN SONUÇ TL’Yİ MEMNUN ETMEDİ

NATO zirvesi çerçevesinde yapılan ikili görüşmede S-400 başta olmak üzere iki ülke arasındaki kritik meseleler çözümsüz kaldı. Türkiye açısından hayal kırıklığı olarak yorumlanan sonuç Türk Lirası’nda değer kaybını hızlandırdı. Dolardaki tırmanışla beraber Euro 10,41 TL seviyesine ulaştı.





GRAM ALTIN 515 LİRA

Biden-Erdoğan görüşmesi doların ateşini söndüremeyince, altın fiyatları da yükselişe geçti. Altının ons fiyatında yaşanan düşüşe rağmen dolardaki yükseliş gram altını da yükseltti. Ons altın 1.865 dolara gerilerken, 24 ayar altının gramı 500 liradan 515 TL’ye yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı’da çeyrek altın 838 TL’den, Cumhuriyet altını 3 bin 383 TL’den satılıyor.