Zirvenin perde arkası: Erdoğan'ı Trump kurtardı

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nın (NATO) Londra zirvesine Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi S-400 satın alması damga vurdu.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin terör örgütü olarak tanınmasına dair teklifi de NATO üyeleri tarafından reddedildi.







TRUMP, NATO HAYRANI DEĞİL





Perde arkasında konuşulanları okurları ile paylaşan İngiliz Daily Telegraph gazetesi başyazısında "Batı İttifakı'nın geleceği ne olacak?" başlığını kullandı.





Telegraph, ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO hayranı olmadığını" ve Avrupa'nın askeri harcamalarda cimri davrandığını düşündüğünü aktardı.





Gazeteye göre Avrupa'nın, özellikle de Fransa'nın NATO'dan bağımsız bir Avrupa savunma sistemi kurma isteği Trump'ın tecrit yanlısı fikirlerine destek oluyor.





Trump'ın bu yöndeki fikirleri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'yu sorgulamasına yol açıyor.





S-400 ALIMI VE YPG TARTIŞMASI





Fransa'nın NATO'nun askeri komutasından 1966'da ayrıldığını ve 2009'da geri döndüğüne işaret eden Telegraph, bütün bu yaşananların Rusya'ya NATO'nun tutarlılığını test etme imkânı verdiğini aktardı.





NATO'nun önünde daha acil sorunlar olduğunu ve bunlardan birinin de Türkiye olduğunu vurgulayan gazete, Türkiye'nin S-400 alımı ve YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi konusundaki ısrarının örgüt içinde tartışmalara yol açtığını belirtti.





Gazeteye göre bunlara rağmen Orta Doğu'nun en büyük ordularından birini ittifaktan atmak kolay bir karar değil.





FRANSA İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA İPLER GERGİN





Telegraph, başyazısını şöyle sonlandırdı: "Washinton, Londra ve diğerleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine daha az problem çıkaracak birinin gelmesini umuyor. NATO 70 yaşında salim gözüküyor. Fakat ne kadar süre daha böyle kalacak?"





Telegraph Savunma Editörü Con Coughlin ise NATO'nun bir "varoluş krizinin eşiğinde olduğunu" yazdı.





Coughlin'e göre Fransa ve ABD arasındaki ilişkiler Macron'un açıklamaları, Fransa'nın dijital hizmet vergisi gibi konularda gergin.





"NATO'nun geleceği konusunda iki lider tarafından da dile getirilen çekinceler geçerli." diyen Coughlin, hem Avrupa ülkelerinin harcamalardan kaçındığını hem de Trump'ın açıklamaları sebebiyle ABD'ye güvenin azaldığını belirtti.





NATO zirvesine katılan liderler, Büyük Britanya Kraliçesi 2'nci Elizabeth ve oğlu Prens Charles ile aile fotoğrafı çektirdi.





"TRUMP-ERDOĞAN DOSTLUĞU OLMASA TÜRKİYE S-400'LER YÜZÜNDEN CEZALANDIRILIRDI"





Coughlin makalesine şöyle devam etti: "Avrupalı liderlerin endişelerinin büyük bir kısmı Trump'ın Suriyeli Kürtleri yüz üstü bırrbakmasından kaynaklanıyor. Trump, Amerika için savaşan ve ölenlere böyle davranıyorsa onun Avrupa ülkelerine sırtını dönmesine ne engel olabilir?





Avrupalı liderler Trump'ın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri hakkında verdiği çelişkili sinyallerden de şikâyetçi.





Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkisi olmasaydı Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle NATO'nun cezalarıyla karşılaşması gayet olasıydı. Trump'ın benzer bir şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le arkadaşça ilişki kurma isteği, NATO'nun Rusya'nın bir tehdit olduğu savının altını oyuyor."





GUARDIAN: NATO İÇİNDE TÜRKİYE SAVAŞI ÇIKTI





Guardian gazetesi de zirveyi iki tam sayfada işledi.





Gazetenin diplomasi editörü Patrick Wintour konuyla ilgili haberinde "Trump ve Macron Türkiye konusunda inatlaşınca NATO içinde savaş çıktı" başlığını kullandı.





"NATO içindeki anlaşmazlık, ittifakın açılış gününde Macron, Türkiye'yi IŞİD'le bağlantılı gruplarla çalışmakla suçlarken Trump'ın Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamaları hakkında 'edepsizce' demesiyle ayyuka çıktı." diyen Wintour, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YPG konusunda bir anlaşma olmadığı müddetçe NATO'nun Baltık planını bloke edeceğini belirtti.





Wintour, Macron'un Türkiye'yi hem IŞİD'e karşı savaşan YPG ile savaştığı için hem de S-400 alımı sebebiyle eleştirdiğini aktardı. Gazete, Macron'un "Biz Türkiye'ye NATO sistemleriyle uyumlu hava savunma sistemi önerdik, fakat Türkiye yine de S-400'leri tercih etti." sözlerine yer verdi.