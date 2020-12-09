Samanyolu Haber /Politika / Zirveye 24 saat kala rest çekti /09 Aralık 2020 13:39

Zirveye 24 saat kala rest çekti

Avrupa Birliği (AB( üyesi ülkelerin liderleri 10-11 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye dönük müeyyideleri müzakere etmek için Brüksel'de biraraya gelecek. Zirveye saatler kala Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'ye rest çekti.

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Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin lideri Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Libya ve Kıbrıs meselelerinde tek taraflı hamlelerini "provakasyon" diye nitelediği Türkiye'ye dönük müeyyideleri 10-11 Aralık'ta masaya yatıracak. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Azerbaycan'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularına cevaplandırdı. 

Erdoğan, AB'nin Türkiye'ye dönük muhtemel müeyyide kararı için "Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN'IN YANINDA OLACAĞIZ"
     
Erdoğan, Cumhuriyet Halka Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına tartışmaları için de "Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur." yorumunda bulundu.

Erdoğan, "Karabağ'da işgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde Azerbaycan'ın, gerek altyapı gerek üstyapıya yönelik çalışmalarda, yanında olacağız." dedi.

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