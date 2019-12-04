Samanyolu Haber /Dünya / Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım! /04 Aralık 2019 11:01

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Londra'da yapılan NATO zirvesinin ilk gününe ABD lideri Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki atışma damga vurdu.

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

İki lider IŞİD ve Suriye konusunda açıklamalarda bulunurken, Trump Avrupa ülkelerinin geri almayı kabul etmediği yakalanan Avrupalı radikal teröristleri gündeme getirdi. Trump, "Suriye'de tutuklu olan birçok IŞİD savaşçısı var. Hepsi kilit altında. Birçoğu Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'tan geliyor. Çoğunlukla Avrupa'dan geliyorlar ve bazı ülkeler bana katılıyor. Cumhurbaşkanıyla bu konuda konuşmadım" dedikten sonra Macron'a döndü ve "Birkaç cici IŞİD savaşçısı ister misin? Onları sana verebilirim. İstediğin kadar alabilirsin" dedi.

Macron, Trump'ın bu esprisi karşısında tebessüm etmeyerek, "Ciddi olalım" dedi ve Avrupalı IŞİD mensuplarının problemin ufak bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, bu açıklamaların yanı sıra Trump'ın "IŞİD'in yüzde yüzünü yendik'' söylemine de meydan okudu. Macron, "Bence birinci önceliğimiz IŞİD ve diğer terörist grupları ortadan kaldırmak, çünkü henüz bitmediler. Bu birinci önceliğimiz. Ve henüz bitmediler, bunu söylemek zorunda olduğum için özür dilerim" diye konuştu. Macron, Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasının IŞİD ile mücadeleyi zorlaştırdığını da söyledi.

Trump, Macron'a yanıt olarak, "İşte bu yüzden çok iyi bir politikacı.Çünkü bu hayatımda duyduğum en iyi hiç bir şey söylemeyen cevaplardan biriydi" dedi. ABD lideri bundan sonra geri adım atarak Fransa'nın bazı savaşçıları geri aldığını söyledi ve IŞİD'in "yüzde yüz yenildiğini" bir kez daha dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım! Sonraki Haber >>

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Orhan Kural niçin ağladı?

Orhan Kural niçin ağladı?

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Bir adamın kazadan kaçma anı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:11:21