Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

İki lider IŞİD ve Suriye konusunda açıklamalarda bulunurken, Trump Avrupa ülkelerinin geri almayı kabul etmediği yakalanan Avrupalı radikal teröristleri gündeme getirdi. Trump, "Suriye'de tutuklu olan birçok IŞİD savaşçısı var. Hepsi kilit altında. Birçoğu Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'tan geliyor. Çoğunlukla Avrupa'dan geliyorlar ve bazı ülkeler bana katılıyor. Cumhurbaşkanıyla bu konuda konuşmadım" dedikten sonra Macron'a döndü ve "Birkaç cici IŞİD savaşçısı ister misin? Onları sana verebilirim. İstediğin kadar alabilirsin" dedi.







Macron, Trump'ın bu esprisi karşısında tebessüm etmeyerek, "Ciddi olalım" dedi ve Avrupalı IŞİD mensuplarının problemin ufak bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.





Fransa Cumhurbaşkanı, bu açıklamaların yanı sıra Trump'ın "IŞİD'in yüzde yüzünü yendik'' söylemine de meydan okudu. Macron, "Bence birinci önceliğimiz IŞİD ve diğer terörist grupları ortadan kaldırmak, çünkü henüz bitmediler. Bu birinci önceliğimiz. Ve henüz bitmediler, bunu söylemek zorunda olduğum için özür dilerim" diye konuştu. Macron, Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasının IŞİD ile mücadeleyi zorlaştırdığını da söyledi.





Trump, Macron'a yanıt olarak, "İşte bu yüzden çok iyi bir politikacı.Çünkü bu hayatımda duyduğum en iyi hiç bir şey söylemeyen cevaplardan biriydi" dedi. ABD lideri bundan sonra geri adım atarak Fransa'nın bazı savaşçıları geri aldığını söyledi ve IŞİD'in "yüzde yüz yenildiğini" bir kez daha dile getirdi.