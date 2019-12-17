Zirveye oynayan Başakşehir ve Trabzonspor da puan kaybetti: İşte son puan durumu

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.
Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısını 21. dakikada Oğuz Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı. Trabzonspor'un 36. dakikada Sturridge ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İkinci yarıda Yukatel Denizlispor'a beraberliği getiren gol ise 59. dakikada Hugo Rodallega'dan geldi. 82. dakikada Rodallega bir kez sahneye çıktı ve konuk ekibe 3 puanı getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla Trabzonspor 26 puanda kalırken, Yukatel Denizlispor ise 21 puana yükseldi.
BAŞAKŞEHİR İLE KONYASPOR PUANLARI PAYLAŞTI
Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başkaşehir, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir'in golü 26. dakikada Ponck'tan gelirken Konyaspor'un beraberlik sayısını 63. dakikada Deni Milosevic kaydetti.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir 27 puana yükselirken, Konyaspor puanını 15'e çıkardı.
PUAN DURUMU