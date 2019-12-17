Zirveye oynayan Başakşehir ve Trabzonspor da puan kaybetti: İşte son puan durumu

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.





Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısını 21. dakikada Oğuz Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı. Trabzonspor'un 36. dakikada Sturridge ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İkinci yarıda Yukatel Denizlispor'a beraberliği getiren gol ise 59. dakikada Hugo Rodallega'dan geldi. 82. dakikada Rodallega bir kez sahneye çıktı ve konuk ekibe 3 puanı getiren golü kaydetti.





Bu sonuçla Trabzonspor 26 puanda kalırken, Yukatel Denizlispor ise 21 puana yükseldi.