Zirveyi kovalayan Sivasspor evinde ağır yaralı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, şampiyonluk adaylarından Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve hayati 3 puan aldı. Demir Grup Sivasspor'un golleri 45+4'te Hasan Hüseyin ve 83'te penaltıdan Mensah'tan geldi.





Süper Lig 'de Başakşehir ve Trabzonspor 'un ardından 3. sırada şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor kendi sahasında ligin son sırasındaki Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. İki takım için de hayati anlam taşıyan 90 dakikadan Hes Kablo Kayserispor 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.





Bu skorun ardından Hes Kablo Kayserispor 28 puana yükselirken, Demir Grup Sivasspor ise 53 puanda kaldı.