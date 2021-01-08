Ziyaret sonrası Saadet'ten açıklama

Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinin akabinde ortaya atılan iddialar cevap verdi.





Karaduman, "Nezaket ziyareti ötesinde bir şey yok." dedi.







"HİÇBİR ŞEY OLMASA BİLE KESİNLİKLE BİR ŞEY OLDU"





AKP lideri Erdoğan dün 86 yaşındaki Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.





Siyasete dair Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan, Asiltürk'ü ziyaret ederek Milli Görüş tabanının teveccühünü kazandı, hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu." değerlendirmesinde bulunmuştu.





Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ziyaretini şu sözlerle değerlendirdi: “Olan bir şey yok. Biz kutuplaşmaya karşıyız, herkes ile oturup konuşuruz. Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz.”