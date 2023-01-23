Samanyolu Haber /Spor / Zlatan İbrahimoviç, futbolu bırakıyor /23 Ocak 2023 18:38

Zlatan İbrahimoviç, futbolu bırakıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi.

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La Gazzetta dello Sport'ta İtalya devi Milan'ın formasını giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

Habere göre, son dönemde sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Ibrahimovic, sezonun sona ermesinin ardından kramponlarını asacak.

MİLAN KULÜPTE TUTMAK İSTİYOR
Milan'ın, 41 yaşındaki yıldızı futbolu bırakmasının ardından kulüpte tutmak istediği belirtildi. İtalyan temsilcisinin, Ibrahimovic'e kulüp için bir büyükelçi rolü teklif edeceği ifade edildi.

Zlatan Ibrahimovic, bu sezon sakatlığı nedeniyle Milan'da resmi maçlarda süre alamadı.
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