Samanyolu Haber /Gündem / Zonguldak’ta virüs alarmı /26 Şubat 2020 21:17

Zonguldak’ta virüs alarmı

İran’dan Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Erdemir limanına malzeme getirdiği öğrenilen 13 İranlı şoför, Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. 13 kişiden 1’inde yüksek ateş görülürken, İran vatandaşları ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Site Hizmet Binası’na götürüldü.

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Kan ve idrar örnekleri alınan İran vatandaşlarının hastanede gözlem altında tutulması için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde tedavi gören hastaların tahliyesi gerçekleştirildi. Ardından Çevik Kuvvet ekipleri de özel donanımlı kıyafetleri ile hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Tahlilleri muhtemelen yarın sonuçlanacak. Sonuçlara göre ya daha ileri tedaviye bakılacak ya da serbest bırakılacak” dedi.

Ankara’da koronavirüs karantinası başladı

Diğer yandan Türk Hava Yolları’na ait uçakla Esenboğa Havalimanı’na getirilen 132 yolcu ve 10 mürettebatın karantina işlemleri başladı. Karantina uygulanan iki hastanede önlemlerin artırıldığı belirtildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı’na getirilen 132 yolcu ve 10 mürettebat, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Tıbbi Gözlem Kliniği’ne nakledildi. Dördünde öksürük, ikisinde boğaz ağrısı şikayeti bulunan, diğerlerinde ise hastalık belirtisi bulunmayan toplam 142 kişinin, başka hasta bulunmayan iki hastanede tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacağı bilgisi verildi.

İki hastane etrafında önlemler alındı

Karantina süreci boyunca söz konusu kişilerden numuneler alınarak kontrol edilecek. Aralarında çocukların da bulunduğu gözlem altındaki yolculara tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar “tıbbi atık” olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Zekai Tahir Burak Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyaretinin ardından bir basın açıklaması yapan Koca, “Şu ana kadar yapılan testlerin sonuçları negatif, yolcuların hiçbirinde koronavirüse rastlanmadı” dedi.
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