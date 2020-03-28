Zoom kullanıcı bilgilerini paylaşıyor mu?

Dünya genelinden 160’ın üzerinde ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını çalışma alışkanlıklarını da değiştirdi.





Salgın sebebiyle dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı.





Hükümetlerin karantina ya da sokağa çıkmayı sınırlandıran kararları online toplantılar yapılabilecek uygulamaları bir anda parlattı.





Son günlerin rağbet gören uygulamalarından biri olan Zoom son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama oldu.





YER BİLGİLERİ FACEBOOK İLE PAYLAŞILIYOR





Zoom’un iOS uygulamasının kullanıcının sosyal medya platformunda bir hesabı olmasa bile analitik verileri Facebook ile gizlice paylaştığı iddia ediliyor.





TechRadar’ın haberine göre Zoom, iPhone kullanıcıları uygulamayı başlattığında cihaz ve yer bilgileri, telefon operatörü gibi analitik verilerini Facebook ile paylaşıyor.





İngiliz Savunma Bakanlığı güvenlik açığı sebebiyle Zoom'un hükümet mensupları tarafından kullanılmasını yasaklamıştı.