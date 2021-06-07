Samanyolu Haber /Teknoloji / Zoom’un geliri yüzde 191 arttı /07 Haziran 2021 20:40

Zoom’un geliri yüzde 191 arttı

Videokonfreans platformu Zoom Video Communications gelirleri ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 191 büyüyerek 956.2 milyon dolara yükseldi.Zoom’dan yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle kullanımın büyük ölçüde arttığı son 12 ayda gelire “100 bin dolardan fazla katkı” yapan müşteri sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 arttı.

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Açıklamada, toplam çalışan sayısı 10dan fazla olan müşteri sayısının da 497 bine çıkarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 arttığı belirtildi.

Zoom kurucusu ve CEOsu Eric S. Yuan, “Mali yıla; yüksek kârlılık ve nakit akışı ile birleşen yıldan yıla yüzde 191 gelir artışının da etkisiyle güçlü bir kârlılık ve nakit akışı ile başladık” dedi ve ekledi:

“Müşterilerimizin her yerden çalışabilmesi ve öğretim görmesine olan değişmez bağlılığımız ile genişleyen, yenilikçi ve akıcı video iletişim platformumuz başarılı sonuçlar getirmeye devam etti.

“Bu sağlam başlangıçla, mali yılın tamamı için beklentimizi 3.975 milyar dolardan 3.99 milyar dolara yükseltmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz.

“Ayrıca teknoloji portföyümüzü güçlü video SDKmızla geliştiricilere ve Zoom Events ile kurumlara ulaştırdık.

“İşi artık bir mekanla tanımlamak yeterli değil, Zoomun bağlantı kurmak ve en iyi fikirleri hayata geçirebilmeleri için ekiplerinize güç kattığı bir alana dönüştü.

“Hem fiziksel hem sanal bağlantılarda daha çok esneklik, üretkenlik ve mutluluk olanağı veren hibrit çalışma dönüşümüne öncülük etmek için enerji doluyuz.”

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