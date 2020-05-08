Zoom’un yeni güvenlik önlemi 9 Mayıs’ta devreye giriyor: Yeterli olabilecek mi?

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra kullanımı daha da artan video konferans uygulaması Zoom’da en çok yaşanan sıkıntılardan biri istenmeyen davetsiz misafirler. Kullanıcı sayısı son birkaç ayda 10 milyondan 300 milyona çıkan programdaki bu izinsiz girişlere İngilizcede ‘Zoombombing’ yani, ‘Zoom bombalaması’ ya da ‘Zoom işgali’ deniyor.





Zoom, davetsiz misafirlere engel olmak için yeni güvenlik önlemleri aldı. Ücretsiz Zoom hesapları kullanan herkesin tüm görüşmeler için bir şifre kullanması zorunlu hale geliyor. Zoom’u ücretsiz kullananlar için tasarlanan yeni uygulama 9 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.



