Zoom’un yeni güvenlik önlemi 9 Mayıs’ta devreye giriyor: Yeterli olabilecek mi?

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra kullanımı daha da artan video konferans uygulaması Zoom’da en çok yaşanan sıkıntılardan biri istenmeyen davetsiz misafirler. Kullanıcı sayısı son birkaç ayda 10 milyondan 300 milyona çıkan programdaki bu izinsiz girişlere İngilizcede ‘Zoombombing’ yani, ‘Zoom bombalaması’ ya da ‘Zoom işgali’ deniyor.
Zoom, davetsiz misafirlere engel olmak için yeni güvenlik önlemleri aldı. Ücretsiz Zoom hesapları kullanan herkesin tüm görüşmeler için bir şifre kullanması zorunlu hale geliyor. Zoom’u ücretsiz kullananlar için tasarlanan yeni uygulama 9 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.
Uygulamada yeni bir şifreleme özelliği de 30 Mayıs’tan itibaren kullanımda olacak. Bu özellik veri güvenliğini sağlamayı ve yapılan onaysız değişikliklere karşı bir kalkan işlevi görmeyi hedefliyor.
Yeni güvenlik önlemleri kararı, cinsel tacize karşı farkındalık oluşturmak için düzenlenen bir toplantıya giren hackerların çocuk istismarını tasvir eden video görüntüleri paylaşması üzerine alındı.
‘Önlemler yeterli değil’
BBC’nin aktardığına göre, ProPrivacy adlı internet sitesinin editör yardımcısı Jo O’Reilly, Google gibi büyük şirketlerin platformu yasaklamalarına engel olmak için daha çok adım atması gerektiği görüşünde.
O’Reilly şu yorumu yaptı: “Bu güncelleme tüketicileri yeniden kazanmak için yeterli olmayabilir. Eğer Zoom kullanmaktan sakınan büyük şirketler ve hükümetler için dalgayı tersine çevirmek istiyorlarsa, şifre uygulaması getirmek gibi yüzeysel ayarlamalardan daha fazlasını yapmaları gerekiyor.”
“Baştan sona şifreleme özelliğinin olmaması, ticari veya siyasi olarak hassas toplantıların platform üzerinden yapılmasına engel olunması gibi çok daha büyük meseleleri çözmek daha çetrefilli.”
Video görüşmelerine giren hackerları, saldırılarının çok hızlı gerçekleşmesi nedeniyle tespit ve takip etmek çoğu zaman zor.