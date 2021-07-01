Samanyolu Haber /Teknoloji / Zoom'a dengeleri değiştirecek özellik geliyor /01 Temmuz 2021 20:22

Zoom'a dengeleri değiştirecek özellik geliyor

Zoom, makine öğrenimi tabanlı gerçek zamanlı çeviri konusunda uzmanlaşmış bir Alman girişimi olan Karlsruhe Bilgi Teknolojisini satın almaya hazırlanıyor. Anlaşmanın finansal şartları paylaşılmadı, ancak iş birliğinin amacının Zoom'a makine çevirisi özellikleri eklemek olduğu duyuruldu. Zoom, bundan sonra Almanya'da bir araştırma ve geliştirme merkezi de kurabileceğini söyledi.

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Daha önce sınırlı sayıda kişinin farklı bir şekilde kullanabildiği bir Instagram özelliği, genel kullanım testine başladı.Chip'te yer alan habere göre, Zoom'da ürün ve mühendislik bölümü Başkanı Velchamy Sankarlingam, "Kullanıcılarımıza yeni hizmetler sunmanın ve toplantı verimliliğini artırmanın yeni yollarını sürekli arıyoruz ve makine çevirisi çözümleri, dünya genelindeki Zoom müşterileri için platformumuzu geliştirmede kilit rol oynayacak" dedi.

Bu gelişme ile birlikte, zamanda Zoom'a gerçek zamanlı çeviri özelliğinin de gelmesi bekleniyor. Ama bunun ne zaman olacağı konusunda net bir öngörü yok.
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