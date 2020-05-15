Zoom'a güçlü bir rakip geliyor

Microsoft, Skype’a Meet Now güncellemesi ekleyerek Zoom gibi platformlara rakip olma adımını atarken WhatsApp ve Hangouts gibi mesajlaşma uygulamaları da benzer güncellemeleri devreye soktu.







Zoom'u tahtından indirebilecek dev adım ise Facebook'tan geldi. Sosyal medya devi, Messenger Rooms'u etkinleştirdi.





Messenger uygulamasından erişilebilen özellik, görüşme süresinde zaman sınırı olmaksızın 50 katılımcıya kadar görüntülü aramaları destekliyor.





Temelde iş ve eğitim odaklı bir görüntülü sohbet uygulaması olan Zoom, koronavirüs pandemisi sırasında arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak isteyenler için de önemli platform haline geldi. Ocak 2019’da yalnızca günlük 10 milyon kullanıcıya sahip olan Zoom, bugün 300 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.





Bünyesinde Instagram ve WhatsApp gibi dev platformlar bulunan Facebook, video konferans hizmetlerinin popülerlik kazanmasının ardından bu alana da giriş yaptı. Yakın bir zaman önce Zoom’a rakip olarak geliştirdiği Messenger Rooms adlı yeni hizmetini duyuran sosyal medya devi, 50 katılımcıya kadar görüntülü sohbet imkanı sunuyor.



