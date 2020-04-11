Zoom'a yatırım yaptı 3 milyar dolar kazandı

Hong Kong’un en zengin iş insanı olan emlak milyarderi Li Ka-shing korona virüs sürecinde yaptığı erken teknoloji yatırımıyla 3 milyar dolar kazandı. Hayranları tarafından “Süpermen” olarak da bilinen Li, karantina sürecinde en fazla kullanılan uygulamalardan olan video konferans uygulaması Zoom Video Communications’ın %8,6’lık hissesini erken bir dönemde satın aldı, Zoom hisseleri korona virüs sürecinde %80 oranında değer kazandı. Bu güçlü yatırıma rağmen Li’nin toplam serveti Hong Kong protestoları ve virüs salgını nedeniyle 4,6 milyar dolar gerileyerek 25,6 milyar dolara düştü.







91 yaşındaki milyarder Zoom hisselerini üç farklı yatırım aracı ile satın aldı. Li’nin girişimcilik yatırımlarını yöneten firması Horizons Ventures 6,5 milyon dolarlık B seviye fonlarıyla 2013 yılında video konferans uygulamasının gelişimine liderlik etti. İki yıl sonrasında bu fonları C seviyesinde 30 milyon dolarlık yatırım takip etti. Nisan 2019’da Zoom ABD’de halka açıldığında Li’nin sahip olduğu hisselerin değeri 850 milyon dolardı.





Şirketin telekonferans uygulaması Kovid-19 virüsünün neden olduğu sosyal mesafe uygulamaları sırasında dünya çapında ün kazandı. Yakın zamanda kişisel veri gizliliği endişeleriyle kazanımlarının bir kısmını ger verse de uygulama aile sohbetlerinden çalışma hayatına kadar farklı birçok alanda kullanılarak hisselerine değer kattı.