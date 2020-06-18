Samanyolu Haber /Teknoloji / Zoom'da ücretsiz kullanıcılara da şifreleme /18 Haziran 2020 10:45

Zoom'da ücretsiz kullanıcılara da şifreleme

Aynı anda çok sayıda kişi ile görüntülü görüşme imkânı veren Zoom uygulaması yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında adeta patlama yaptı. Ücretsiz kullanıcılar için de şifreleme yapılacak.

SHABER3.COM

Zoom, ücretli hesaplara sunduğu uçtan uca şifreleme özelliğini temmuz ayından itibaren tüm kullanıcıları için sunmaya başlayacağını duyurdu. Şirket, ücretsiz kullanıcılara bu özelliği vermemesinden dolayı uzunca bir süre eleştirilerin hedefinde olmuştu.
 
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında iş yerlerinin kapanması ve diğer tedbirlerin etkisi ile geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Zoom, bununla beraber güvenlik açıklarıyla da sıkça eleştirildi. 

Şirket bazı tedbirler almış olsa da uçtan uca şifreleme özelliğinin ücretsiz kullanıcılar için geçerli olmaması sebebiyle eleştiriliyordu. 

ÜCRETSİZ KULLANICILARI KORUMUYORDU

Zoom Genel Müdürü Eric Yuan, Zoom’u kötü maksatla kullananlara karşı FBI ve diğer yerel kanun uygulayıcılarla çalışmak için uçtan uca şifreleme özelliğini ücretsiz aramalarda hariç tuttuklarını açıklamıştı. 

Bu açıklamanın ardından pek çok kişi ve kuruluş, şirketin bu politikasını ağır bir şekilde eleştirmişti. Dijital hak savunma grubunda müdür yardımcısı olan Evan Greer, temel güvenliğin sadece varlıklı bireyler ve büyük şirketlere özel olmaması gerektiğini söyleyerek, pek çok insanın tepkisini dile getirdi. 

ZOOM GERİ ADIM ATTI

Zoom Genel Müdürü Yuan sivil özgürlük örgütleri, çocuk güvenliği savunucuları, şifreleme uzmanları, hükûmet temsilcileri başta olmak üzere kullanıcılarla yaptığı görüşmelerden sonra bu ayrımcılığa son vereceklerini kaydetti. 

Temmuz ayından itibaren hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılar için uçtan uca şifreleme özelliği sunulacak. 

2019 yılı aralık ayında günlük 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Zoom, Koronavirüs salgını ile birlikte günlük 300 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. 

Hisseleri New York Borsası'nda işlem gören şirketin ortakları da milyarlarca dolar servet kazandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zoom'da ücretsiz kullanıcılara da şifreleme Sonraki Haber >>

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:01:26