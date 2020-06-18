Zoom'da ücretsiz kullanıcılara da şifreleme

Zoom, ücretli hesaplara sunduğu uçtan uca şifreleme özelliğini temmuz ayından itibaren tüm kullanıcıları için sunmaya başlayacağını duyurdu. Şirket, ücretsiz kullanıcılara bu özelliği vermemesinden dolayı uzunca bir süre eleştirilerin hedefinde olmuştu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında iş yerlerinin kapanması ve diğer tedbirlerin etkisi ile geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Zoom, bununla beraber güvenlik açıklarıyla da sıkça eleştirildi.





Şirket bazı tedbirler almış olsa da uçtan uca şifreleme özelliğinin ücretsiz kullanıcılar için geçerli olmaması sebebiyle eleştiriliyordu.





ÜCRETSİZ KULLANICILARI KORUMUYORDU





Zoom Genel Müdürü Eric Yuan, Zoom’u kötü maksatla kullananlara karşı FBI ve diğer yerel kanun uygulayıcılarla çalışmak için uçtan uca şifreleme özelliğini ücretsiz aramalarda hariç tuttuklarını açıklamıştı.





Bu açıklamanın ardından pek çok kişi ve kuruluş, şirketin bu politikasını ağır bir şekilde eleştirmişti. Dijital hak savunma grubunda müdür yardımcısı olan Evan Greer, temel güvenliğin sadece varlıklı bireyler ve büyük şirketlere özel olmaması gerektiğini söyleyerek, pek çok insanın tepkisini dile getirdi.





ZOOM GERİ ADIM ATTI





Zoom Genel Müdürü Yuan sivil özgürlük örgütleri, çocuk güvenliği savunucuları, şifreleme uzmanları, hükûmet temsilcileri başta olmak üzere kullanıcılarla yaptığı görüşmelerden sonra bu ayrımcılığa son vereceklerini kaydetti.





Temmuz ayından itibaren hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılar için uçtan uca şifreleme özelliği sunulacak.





2019 yılı aralık ayında günlük 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Zoom, Koronavirüs salgını ile birlikte günlük 300 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.





Hisseleri New York Borsası'nda işlem gören şirketin ortakları da milyarlarca dolar servet kazandı.