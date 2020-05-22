Samanyolu Haber /Teknoloji / Zoom'dan yeni karar: Ücretsiz kaydı durdurdu /22 Mayıs 2020 16:39

Zoom'dan yeni karar: Ücretsiz kaydı durdurdu

Karantina süresince şirket, okul ve sosyal gruplar, iletişimi Zoom gibi programlarla sürdürmek zorunda kaldı.

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Uzaktan eğitim için kullanılan Zoom, siber saldırıya açık olması ve gizlilik kaygıları nedeniyle peş peşe yasaklandı. Yinede karantina günlerinin vazgeçilmezi olan Zoom, korona krizinde büyüyen uygulamalardan biri oldu.

Bilişim sitesi CHIP'in haberine göre hızla büyüyen video konferans uygulaması Zoom, Çin'de bundan sonra yalnızca kurumsal kullanıcılara hizmet verme kararı aldı. Böylece firma, ülkede bireylerin ücretsiz hesap açmasını durdurmuş oldu.

Firmanın 1 Mayıs'ta etkili olan yeni ilkeleri, toplantı başlatma yetkisini yalnızca kurumsal ve ücretli bireysel kullanıcılara veriyor. Mevcut ücretsiz kullanıcılar toplantılara katılabilecekler, ancak yeni kayıtların alınmayacağı belirtiliyor.

Zoom'un Çince web sitesine göre yalnızca geçerli kaydı bulunduğunu ispat eden ve kurumsal banka hesabı olan şirketlerin kaydı kabul edilecek.

Raporlara göre Zoom'un bireysel kullanıcıları engelleme kararı, Çin'in düzenleme gereksinimlerini karşılamak. Bazı uzmanlar, bazı ücretsiz kullanıcıların Zoom'u Çin'in sunucularını atlatmak için medya raporlarında kullandığını söylüyor ve kararın nedeni bu olabilir. Son olarak hamle, ABD ve Çin arasında devam eden gerginliğe de bağlı olabilir.
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