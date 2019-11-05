Zor günler geçirirken 3 S'ye dikkat etmeli mi?

Samanyoluhaber yazarı Dr. Ali Demirel, MC EU TV'de yayınlanan programda okuyuculardan gelen soruları cevaplıyor.





YouTube kanalında da yayınlanan programda Demirel, zor zamanlarda 3 sağlığın korunması gerektiğini söyledi.





Beden, ruh ve iman sağlığının korunmasının öneminin altını çizen Ali Demirel özellikle zor zamanlar geçtiğinde sağlıklı insanlara ihtiyaç olacağını söyledi.















Youtube kanalı Soru Cevap'ta dini konulardaki sorularınıza cevap bulabilirsiniz.





İlahiyatçı yazar Dr. Ali Demirel, günlük hayatta sık karşılaşılan dini problemler ve sorular; çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi, aile içi iletişim başta olmak üzere pek çok alanda bilgi birikimini sizlerle paylaşıyor.



