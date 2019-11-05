Samanyolu Haber /Gündem / Zor günler geçirirken 3 S'ye dikkat etmeli mi? /05 Kasım 2019 18:45

Zor günler geçirirken 3 S'ye dikkat etmeli mi?

Zor zamanlarda nelere dikkat etmeli?

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Samanyoluhaber yazarı Dr. Ali Demirel, MC EU TV'de yayınlanan programda okuyuculardan gelen soruları cevaplıyor. 

YouTube kanalında da yayınlanan programda Demirel, zor zamanlarda 3 sağlığın korunması gerektiğini söyledi. 

Beden, ruh ve iman sağlığının korunmasının öneminin altını çizen Ali Demirel özellikle zor zamanlar geçtiğinde sağlıklı insanlara ihtiyaç olacağını söyledi.



Youtube kanalı Soru Cevap'ta dini konulardaki sorularınıza cevap bulabilirsiniz. 

İlahiyatçı yazar Dr. Ali Demirel, günlük hayatta sık karşılaşılan dini problemler ve sorular; çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi, aile içi iletişim başta olmak üzere pek çok alanda bilgi birikimini sizlerle paylaşıyor. 

Sorularınızı yorumlar üzerinden ya da [email protected]com ile [email protected] mail adresleri üzerinden gönderebilirsiniz.
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