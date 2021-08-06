Samanyolu Haber /Gündem / Zorbaların taktikleri de aynı: O da muhalefete terörist dedi /06 Ağustos 2021 09:57

Zorbaların taktikleri de aynı: O da muhalefete terörist dedi

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 7 Kasım'daki Başkanlık seçimlerine geri sayım sürerken, mevcut Devlet Başkanı Daniel Ortega rakipleri üzerindeki baskıyı artırdı. 2017 yılında Miss Nicaragua seçilen ve CXL'de Başkan Yardımcısı adayı olan Berenice Quezada, Ortega yönetimine eleştirileri sonrası 'terör propagandası yapma' suçlamasıyla ev hapsine çarptırıldı.

SHABER3.COM

Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkeyi yönetme biçimi ve aile ilişkileriyle uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor. Devlet yönetiminde bir ‘aile saadeti' yaşayan Ortega, eşi Rosario Murillo’yu Başkan Yardımcısı, 9 çocuğundan 8’ini de ‘danışman' yapmıştı.

Ortega, ülkede yönetimine karşı olan muhalif isimlere kuş uçurtmuyor. Söz konusu kişiler üzerindeki baskıyı artıran Ortega’nın hedefindeki son isim eski bir Güzellik Kraliçesi olan Berenice Quezada oldu. 2017 yılında Miss Nicaragua seçilen Quezada, ülkesinde özgürlüklerin kısıtlanmasıyla ilgili yaptığı eleştirilerle biliniyor.

Devlet Başkanı Daniel Ortega.

27 yaşındaki Quezada, ‘terör propagandası yapma’ suçlamasıyla salı günü geç saatlerde gözaltına alındı. Citizens for Liberty (CXL) partisiyle siyasete atılan Quezada, ifadesinin ardından başkent Managua’da ev hapsine gönderildi. Ülkeden çıkışı da yasaklanan Quezada’nın telefon erişimi de engellendi.

Oscar Sobalvarro ve Berenice Quezada.

7 Kasım’da yapılacak seçimlerde CXL’in Başkan adayı Oscar Sobalvarro, Başkan Yardımcısı adayı ise Berenice Quezada olarak dikkat çekiyor. Seçimler öncesine Quezada’ya yönelik atılan bu adım sonrası partiden yapılan açıklamada, “Berenice Quezada’nın özgürlük ve insan haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zorbaların taktikleri de aynı: O da muhalefete terörist dedi Sonraki Haber >>

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:08:14