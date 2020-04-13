Zorla form imzalatıyorlar!

İzmir'in Ödemiş Cezaevi'nde bulunan kanser hastası Mehmet Salih Filiz'in durumu kritik.





Cezaevi idaresi Filiz'e, “Sorumluluğu kabul et, hastaneye git.” diyerek bir form imzalatmak istedi. Daha önce yoğun bakıma kaldırılan hasta mahpus Sabri Kaya ise yeniden hastaneye kaldırıldı. Kaya şu anda yoğun bakımda tutuluyor.







14 GÜN TEK BAŞINA HÜCREDE KALMASI ŞARTIYLA...





Ödemiş Cezaevi’nde bulunan kanser hastası Mehmet Salih Filiz’in cezaevinde kanaması başladı. Hastane yönetimi cezaevine bir hekim getirdi, ancak hekim hastanede tedavinin yapılmasını istedi.





Filiz de salgın sebebiyle cezaevine döndüğünde 14 gün tek başına tutulacağı için kendi başının çaresine bakamayacağını belirterek tedaviyi reddetti. Durumu ağır olan başka bir hasta mahpus Sabri Kaya ise ikinci kez hastaneye kaldırıldı.





Kaya’nın kızı Dilan Kaya, “Babam artık cezaevine götürmesinler.” diyerek yetkililere sesleniyor.





"SORUMLULUĞU KABUL EDERSEN HASTANEYE GİDERSİN"





Ödemiş Cezaevi’nde tutulan Mehmet Salih Filiz bağırsak kanseri hastası. Salgından önce birçok kez tedavi görmesine rağmen durumunda herhangi bir iyileşme olmadı.





Durumu kritik aşamaya gelince cezaevi yönetimi hapishaneye bir doktor getirdi, ancak doktor, “Yapabileceğimiz bir şey yok hastaneye kaldırılması gerekiyor.” dedi.





Doktorun bu sözlerinin ardından cezaevi idaresi Filiz’e üzerinde, “Hastaneye gitmek için bütün sorumluluğu kabul ediyorum. Hastaneden sonra cezaevine geri döndüğümde de 14 gün tek başıma bir hücrede kalacağımı kabul ediyorum.” yazılı bir form imzalamasını istedi.





Fakat Filiz, sık sık bayıldığı için ve tek başına hayatını idame ettiremediği için bu formu imzalamayı reddetti.





"ÖLÜME TERK EDİLİYORLAR"





Son olarak telefonla ailesini arayan Filiz, durumunun giderek ağırlaştığını söyledi.





Filiz’in kardeşi Şeyhmus Filiz, ağabeyi için, “Çok kritik aşamada.” diyerek yetkililere seslendi.





Filiz, “Cezaevi sevk etmek istiyor, fakat salgın sebebiyle sorumluluğu kardeşime atarak bir kâğıt imzalatmak istediler. Kardeşim bayılıyor, tek başına kendisine bakamıyor. Bu yüzden kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Onu ölüme terk ediyorlar." dedi.





"Kardeşimi tam teşekküllü bir hastaneye kaldırılarak sonrasında da bakımın yapılmasını istiyoruz." diyen Filiz, "Devletin tutumunu biliyoruz, tahliye etmeyecekler. Milletvekillerimizin bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. En azından kardeşimi cezaevinde ziyaret etmelerini ve durumu görmelerini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.





Cezaevi idareleri tutuklu ve hükümlülere "14 gün hücrede kalmak şartı ile hastaneye gidebileceklerini" belirtiyor. Aileler endişeli.

"BABAMI LÜTFEN CEZAEVİNE GÖTÜRMEYİN ARTIK"





Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Sabri Kaya’nın durumu da giderek ağırlaşıyor.





Kaya, salgın sürecinde daha önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi edildi. Tedavinin akabinde Kaya yeniden cezaevine gönderildi.





Kaya cezaevine götürüldükten bir hafta sonra durumu ağırlaştı ve tekrardan hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındı.





Ailesi, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kaya’nın infazının durdurulması için başvuruda bulunmasına rağmen aylardır cevap alamadı.





Duvar'ın haberine göre Kaya’nın kızı Dilan Kaya babasının sağlık durumunun şu an kötü olduğunu söylerken, “Babamı lütfen artık cezaevine götürmeyin.” dedi.





55 yaşındaki Kaya’ya daha önce üç kalp kapakçığının çürüdüğü teşhisi konulmuştu.