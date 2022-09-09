Samanyolu Haber /Gündem / Zorla kaçırılıp işkence edilen eğitimci Orhan İnandı için 22 buçuk yıla kadar hapis istendi /09 Eylül 2022 14:38

Zorla kaçırılıp işkence edilen eğitimci Orhan İnandı için 22 buçuk yıla kadar hapis istendi

Kırgızistan'dan MİT tarafından kaçırılarak Türkiye'ye getirilen ve gördüğü işkencelerin ardından eli kırılan eğitimci Orhan İnandı için istenen ceza açıklandı. İnandı işkenceyle kırılan elinden ameliyat olduğu için duruşmaya katılamadı.

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MİT operasyonuyla Kırgızistan’dan kaçırılarak Türkiye’ye getirilen eğitimci Orhan İnandı’nın yargılamasına devam edildi. Davada mütalaasını açıklayan savcı, İnandı’nın ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 22,5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. İnandı'nın avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Orhan İnandı için ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Orhan İnandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma teklifini reddetmişti.

Orhan İnandı, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya işkence nedeniyle sakat kalan kolundan ameliyat olduğu için katılamadı. Avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı İnandı’nın mazeretini kabul ederken mütalaasını sunması için duruşma savcısına söz verdi.

Savcı, İnandı’nın ‘silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme’ suçunu işlediğini beyan etti. Sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve cezada takdir indirimi yapılmamasını talep etti.
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