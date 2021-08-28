Samanyolu Haber /Gündem / Zorla kaybedilme olayları protesto edildi /28 Ağustos 2021 11:12

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi

Zorla kaybedilme ve kaçırılma olayları yaşanmaya devam ederken, Avrupa'daki mağdur aileler ise ellerindeki pankartlarla seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı. "Zorla kaybedilme insanlığa karşı suçtur ve bu suçun zamanaşımı yoktur!" ifadesi ile paylaşılan videoların da yer aldığı mesajda "Zorla kaybetmeyi devlet geleneği haline getiren düzene dur diyecek misiniz?" sorusu da soruldu.

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Türkiye'de ve dünyanın çeşitli noktalarında yaşanan kaçırma olaylarına dikkat çeken aileler yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için eylem yaptı. 

Sosyal medyada Koşulsuz Adalet Hareketi hesabı üzerinden de paylaşılan videolarda aileler, yetkililere seslenerek bu duruma bir son verilmesini talep etti.

Verilen mesajda 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle anılan beyaz Torosların yerini günümüzde siyah Transporterların aldığı ifade edildi.

Kaçırılan kişilerin kötü muamele ve işkenceye tabi tutulduğunu da ifade eden acılı aileler bu durumun kabullenilemez olduğunu belirtti.

"DUR DİYECEK MİSİNİZ?"

"Türkiye’de devlet eliyle kaçırılan insanlardan yüzlerce gündür haber alınamıyor ve iddialar araştırılmıyor. Zorla kaybedilme insanlığa karşı suçtur ve bu suçun zamanaşımı yoktur!" ifadesi ile paylaşılan videoların da yer aldığı mesajda "Zorla kaybetmeyi devlet geleneği haline getiren düzene dur diyecek misiniz?" sorusu da soruldu.

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