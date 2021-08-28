Zorla kaybedilme olayları protesto edildi

Türkiye'de ve dünyanın çeşitli noktalarında yaşanan kaçırma olaylarına dikkat çeken aileler yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için eylem yaptı.





Sosyal medyada Koşulsuz Adalet Hareketi hesabı üzerinden de paylaşılan videolarda aileler, yetkililere seslenerek bu duruma bir son verilmesini talep etti.





Verilen mesajda 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle anılan beyaz Torosların yerini günümüzde siyah Transporterların aldığı ifade edildi.





Kaçırılan kişilerin kötü muamele ve işkenceye tabi tutulduğunu da ifade eden acılı aileler bu durumun kabullenilemez olduğunu belirtti.





"DUR DİYECEK MİSİNİZ?"