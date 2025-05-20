Samanyolu Haber /Gündem / 'Zorlu' bir kalemde binlerce işçi çıkardı /20 Mayıs 2025 14:39

'Zorlu' bir kalemde binlerce işçi çıkardı

Ekonomik problemler yaşayan Zorlu Holding binlerce çalışanını kapı önüne koydu. Şirketin CEO’su Ömer Yüngül işten çıkarma iddiasını “İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için" sözleriyle doğruladı.

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Zorlu Holding, 4,9 milyar dolara ulaşan borç yükünü hafifletmek amacıyla yeniden yapılanma sürecine giriyor. Bu kapsamda varlık satışları ve işgücü azaltımı gibi adımlar gündemde. Şirketin bazı kısa vadeli borçlarının vadesi de uzatılmış durumda.

ABD merkezli Bloomberg'in aktardığına göre, Zorlu Holding'in planları arasında arsa dahil çeşitli varlıkların satışı yer alıyor.

J.P. Morgan Securities'in geçen hafta düzenlediği yatırımcı toplantısına dair bilgi sahibi kaynaklara göre, Vestel Elektronik, çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 2 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

CEO DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANMIŞTI
Holding; gayrimenkul, tekstil, enerji ve üretim gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Mart ayında CEO Cem Köksal’ın istifasıyla birlikte yönetim kademesinde değişiklik yaşanmıştı. Vestel hisseleri yıl başından bu yana yüzde 40’tan fazla değer kaybetmişti.
Zorlu Holding, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kısa vadeli lira borcunu, 15 yıla kadar vadeli euro kredilerine dönüştürerek yeniden yapılandırma adımlarını sürdürdü.

Moody’s, nisan ayında yaptığı değerlendirmede Vestel’in likidite durumu ve faaliyet performansına ilişkin riskleri gerekçe göstererek şirketin kredi notunu Caa1’e düşürmüştü. Vestel, yılın ilk çeyreğinde 5,08 milyar lira zarar açıklamıştı.

EKONOMİK BASKILAR GENİŞLİYOR
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Zorlu Holding’in yaşadığı mali sıkıntılar, Türkiye’de birçok büyük şirketin karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukların bir yansıması niteliğinde. Artan enflasyon, Avrupa talebindeki zayıflama ve lira cinsinden yüksek finansman maliyetleri, şirketlerin kârlılığı üzerinde baskı oluşturuyor. Bunun yanı sıra, mart ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan siyasi belirsizlikler de yatırımcı güvenini olumsuz etkiliyor.

'TAMAMEN VERİMLİLİK İÇİN'
Bir canlı yayınına konuk olan Şirketin CEO’su Ömer Yüngül işten çıkarma iddiasını “İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için. Vestel’de 2 bin kişilik işten çıkarma üretim kapasitesi olumsuz etkilenmeyecek, aksine artacak.” sözleriyle doğruladı.
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