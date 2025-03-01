Samanyolu Haber /Gündem / Zorlu Holding CEO'su hakkında 'Ramazan maili' soruşturması /01 Mart 2025 18:11

Zorlu Holding CEO'su hakkında 'Ramazan maili' soruşturması

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal hakkında, sosyal medyada paylaşılan Ramazan tebriği e-postasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında ''inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre, Vestel Şirketler CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla çalışanlara yönelik bir mesaj paylaştı. Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal da bu mesajla ilgili şirket içinde bir mail iletti, şirket olarak kutlama yapılacak günlerin arasında "Şeker ve Kurban" bayramlarının olduğunu anımsattı.

Bu elektronik postanın sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılığın duyurusu şöyle:

"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan Zorlu Holding Ceo’su Cem Köksal isimli şahıs hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (TCK md. 115)' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.''

Ne olmuştu?

Vestel’in CEO’su Ergün Güler, 28 Şubat günü çalışanlara bir mail atarak ramazan aylarını tebrik etmiş, bunun üzerine Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal da holdingin dini konulara bağımsız durduğunu ve bu tür mesajların kurumsal olarak paylaşılmasının doğru olmadığını ifade eden bir mail atmıştı. Köksal'ın sosyal medyada da paylaşılan mesajında "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" dedi.
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