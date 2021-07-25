Zorunlu Covid-19 aşısı kararı Atina’yı karıştırdı

Yunanistan’da corona virüsüyle mücadele kapsamında hükümetin sağlık çalışanları için corona virüsü aşısını zorunlu hale getirme planı, protestoların fitilini ateşledi.







Yaklaşık 4 bin kişi, zorunlu aşıya karşı başkent Atina’da sokaklara dökülerek Sintagma Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Barışçıl bir şekilde başlayan göstericiler, kalabalık grubun polise taş, molotof kokteyli ve diğer cisimleri fırlatmasıyla çatışmaya dönüştü.Polis ise öfkeli kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda en az 25 kişi gözaltına alındı.





NÜFUSUN YÜZDE 45’İ AŞILANDI





Yunanistan’da 11 milyon nüfusun yüzde 45’i corona virüsüne karşı tam olarak aşılandı.Ülkede şu ana kadar toplam 474 bin 366 corona virüsü vakası tespit edilirken, 12 bin 866 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.