Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ekip belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor İstanbul'da karşı karşıya geldi.





Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede'nin 33. dakikasında Yukatel Kayserispor Ramazan Civelek ile 1-0 öne geçri.





İlk devre bu skorla tamamlandı.





Maçın 60. dakikasında Demir Grup Sivasspor Appindangoye ile beraberliği yakaladı: 1-1.





Karşılaşmanın normal süresinde başka gol olmayınca mücadelede uzatma devrelerine gidildi.





Maçın 95. dakikasında bu kez sahneye çıkan Gradel Demir Grup Sivasspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.





Bu gole cevap ise 107. dakikada İlhan Parlak'tan geldi: 2-2.





113. dakikada ise Konate Demir Grup Sivasspor'u bir kez daha öne geçiren isim oldu: 2-3.





Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Demir Grup Sivasspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.









