Samanyolu Haber /Spor / Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ekip belli oldu /27 Mayıs 2022 00:11

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ekip belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki müsabakada tam 5 gol vardı.

SHABER3.COM

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede'nin 33. dakikasında Yukatel Kayserispor Ramazan Civelek ile 1-0 öne geçri.

İlk devre bu skorla tamamlandı.

Maçın 60. dakikasında Demir Grup Sivasspor Appindangoye ile beraberliği yakaladı: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresinde başka gol olmayınca mücadelede uzatma devrelerine gidildi.

Maçın 95. dakikasında bu kez sahneye çıkan Gradel Demir Grup Sivasspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.

Bu gole cevap ise 107. dakikada İlhan Parlak'tan geldi: 2-2.

113. dakikada ise Konate Demir Grup Sivasspor'u bir kez daha öne geçiren isim oldu: 2-3.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Demir Grup Sivasspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.



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