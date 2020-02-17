Zuckerberg’den 'geç anladık’ itirafı

Mark Zuckerberg facebook’un internette büyük çapta görülen ve sayıları hızla artan kötü niyetli materyallerle mücadele için her gün bir milyondan fazla sahte hesabı sildiğini ve ABD’deki 2016 başkanlık seçimlerinden bu yana seçimleri hedef alan 50’den fazla bilgi harekatını ortaya çıkardığını söyledi.







İçerikleri ve güvenliği denetleyen en az 35 bin çalışanları olduğunu vurgulayan Zuckerberg, “Şirketimizin bu ve benzeri tehditlere karşı güvenlik meselesinde 2020 için ayırdığı bütçe, bir milyar kullanıcıya ulaştığımız ve halka açıldığımız 2012’deki toplam gelirimizden daha fazladır.” diye konuştu.





MARK ZUCKERBERG: HER GÜN 1 MİLYON SAHTE HESAP SAPTIYORUZ





Her gün 1 milyon sahte hesabın saptandığını söyleyen Zuckerberg şöyle konuştu: ‘‘Hesapların büyük çoğunluğu seçimlere müdahale etmeye kalkışan devlet güçleriyle bağlantılı değiller ancak kesinlikle devlet girişimlerinin parçaları… Facebook, son birkaç hafta içinde ABD’yi hedef alan iki dezenformasyon kampanyasını etkisiz hale getirdi. Zararlı içeriklerle ilgili düzenleme olması gerektiğini düşünüyorum… Asıl soru bunun için hangi çerçeveyi kullanacağınızdır. Şu anda insanların mevcut sektörler için sahip olduğunu düşündüğüm iki çerçeve var: Gazeteler ve mevcut medya, bir de verinin öylece size aktığı telekomünikasyon tipi model. Ancak o durumda eğer biri telefon hattı üzerinden zararlı bir şeyler söylerse telekomünikasyon şirketini bundan sorumlu tutamazsınız.”