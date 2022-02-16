Zuckerberg Facebook'u çöküşten kurtarabilecek mi?

ARTIK SOSYAL MEDYA ŞİRKETİ DEĞİL





İÇ YAPIDA DEĞİŞİKLİK: YENİ ÇALIŞANLAR GELİYOR





ÜRÜNLERDE DEĞİŞİM





MİLYON DOLARLIK DAVALARIN ORTASINDA DEĞİŞİM RÜZGÂRLARI





Geçtiğimiz aylarda adını Meta olarak değiştiren şirket yeni yapılanma sürecini hızlandırıyor. Özellikle son zamanlarda yaşadığı ekonomik düşüşün ve yeni markasının yatırımcıları tedirgin etmesi üzerine şirketin kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg yeniden ipleri eline aldı.Zuckererg, toplantılara katılıp bilgilendirme notları yazarak şirketin yeni yapısını ve anlayışını hem çalışanlara hem de yatırımcılara anlatıyor.“Hızlı hareket et”, “harika şeyler inşa et” ve “gelecekte yaşa”, Mark Zuckerberg tarafından salı günü tanıtılan Meta’nın yeni içsel değerleri arasındaydı, çünkü şirket sanal gerçeklik ve metaverse için adımlar atarken zorlu bir süreçten geçiyor.Salı günü herkesin katıldığı bir toplantıda konuşan CEO, daha önce Facebook olarak adlandırılan şirkette bir dizi yeni slogan ve marka değişikliğini açıkladı.Geçtiğimiz aylarda yapılan isim değişikliğinin ardından Zuckerberg, 2007’den beri güncellenmeyen şirket politikalarını ve değerlerini yenilemek istediğini söyledi. Ayrıca çalışanları uzun vadeli etkiye odaklanmaya teşvik etti.Kendi Facebook sayfasında paylaştığı bir gönderide de Zuckerberg, Meta’nın artık öncelikle bir sosyal medya şirketinden ziyade sosyal bağlantının geleceğini inşa eden bir metaverse şirketi olduğunu söyledi. Şirket ayrıca artık çalışanlarını “metamatlar” diye adlandırarak bu yeni düzene herkesin adapte olmasını sağlamaya çalışıyor.Zuckerberg, yazısında şu satırlara yer verdi: “Uzun vadeli etkiye odaklanmak; uzun vadeli düşünmeyi vurgular ve kısa vadeli kazanımlara odaklanmak yerine, sahip olduğumuz etkinin zaman çizelgesini uzatmaya bizi teşvik eder. Çalışmalarımızın sonuçları yıllarca görülmese bile, en etkili olacak zorlukları üstlenmeliyiz.”Toplantıda çalışanlara, şirketin yıllardır odağında olan sosyal medyadan da uzaklaşıldığı aktarıldı. Ayrıca, Instagram ve Facebook’taki mühendisler, şirketin metaverse ve yapay gerçeklik departmanlarındaki işlere başvurmaya teşvik edilirken; Meta’nın, Apple gibi rakip şirketlerden binlerce çalışanı da işe aldığı bildirildi.Zuckerberg’in değişikliklerinden korkan sadece Meta çalışanları değil, yatırımcılar da… Meta hisseleri, en son kazanç raporunun ardından tarihi bir düşüş yaşadı ve şirketin piyasa değerinde 230 milyar dolardan fazla kaybetmesine neden oldu. Ancak Zuckerberg, metaverse’in değerli bir girişim olduğuna olan inancında kararlı ve projeye şimdiden 10 milyar dolar yatırım yaptı. Ayrıca yatırımcılara da şu güvenceyi verdi: “Şu ana kadar kaydettiğimiz ivme ve ilerlemeden memnunum ve bunların ileriye odaklanmamız için doğru yatırımlar olduğuna eminim.”Meta sadece iç yapısını değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıya da yansıyan yeni markalaşma adımları atıyor. Salı günü yapılan açıklamada, en iyi bilinen ürünlerinden biri olan Haber Kaynağı’nı (News Feed) yeniden markalaştırarak adını basitçe “Feed” olarak değiştirdiğini söyledi.Ayrıca, bir müşteri hizmetleri yönetimi platformu olan Kustomer’i da resmî olarak satın aldığını duyurdu.Tüm bu yenileme açıklamaları Meta’nın krizler yaşamaya devam ettiği günlerde geldi. Şirketin 2010 ve 2011’de Facebook platformundan çıktıktan sonra bile insanları çevrimiçi olarak izleyen çerezler kullanımıyla ilgili görülen dava bir süredir kamuoyunun gündemindeydi.Meta, bu süre zarfında yanlış bir şekilde topladığı tüm verileri silmeyi kabul etti. 2021’de 39.37 milyar dolar kâr açıklayan şirket, avukat ücretleri düşüldükten sonra hak talebinde bulunan kullanıcılara da 90 milyon dolar ödeyecek. Meta sözcüsü Drew Pusateri yaptığı açıklamada, “On yıldan fazla bir süredir devam eden bu davada bir anlaşmaya varmak topluluğumuzun ve hissedarlarımızın çıkarına ve bu sorunu aştığımız için mutluyuz” dedi.Meta’nın uğraştığı tek dava bu da değil. Pazartesi günü Teksas Başsavcısı Ken Paxton tarafından şikayet edilen şirket, eyalet gizlilik yasalarını ihlâl ederek onay almadan, platformda yayınlanan fotoğraf ve videolardan milyonlarca biyometrik tanımlayıcıyı toplamakla suçlanıyor. Davayı kaybetmesi halinde milyarlarca dolarlık bir ödeme yapması gerekecek.