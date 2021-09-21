Zuckerberg ile Trump arasındaki gizli anlaşma

Max Chafkin’in “The Contrarian: Peter Thiel ve Silicon Valley’s Pursuit of Power”a göre Thiel; Trump’ın hem damadı hem de o dönemin Beyaz Saray danışmanı olan Jared Kushner ve Zuckerberg arasında bir anlaşma olduğunu duydu. Anlaşmaya göre sosyal medya platformu hükümetin düzenlemelerinden muaf tutulacak, bunun karşılığında da Trump’ın içeriklerini denetlemeyecekti.







Zuckerberg ve Facebook iddiaları reddetse de New York Magazine, salı günü çıkacak olan kitaptan ayrıntılar verdi.Örneğin, 2020’deki Black Lives Matter protestoları sırasında Twitter, Trump’ın bir gönderisini gizledi. Öte yandan Facebook, Trump’ın karmaşaya neden olabilecek içeriklerini engellemedi ve bu konuda eleştirilerle karşı karşıya kaldı.





Facebook’un eski küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg ise şirketin Eylül 2019’da politikacıların gönderilerini kontrol etmeyeceğini açıkladığını, kitapta belirtilen akşam yemeğinin ise bir ay sonra Ekim 2019’da gerçekleştiğini söyleyerek şirketi savundu.