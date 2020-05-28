Zuckerberg , Twitter - Trump gerginliğinde Trump'ı seçti!

Twitter’ın, ilk kez ABD Başkanı Donald Trump'ın bir mesajına ‘Bilgiyi doğrula’ etiketi koymasıyla başlayan tartışmada, Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg ABD yönetiminden yana tavır koydu. Zuckerberg, "Sosyal medya platformları gerçeğin yargıcı olmamalı" gibi bir argümanı öne sürdü.





Mark Zuckerberg, sosyal medya platformlarını kapatma tehdidine rağmen Donald Trump ile Twitter arasındaki tartışmada başkandan yana tutumunu belli etti.





Zuckerberg, sosyal medya platformlarının ‘gerçeğin yargıcı’ olmaması gerektiğini savundu.





Fox News’e konuşan Zuckerberg, “Bu konuda bence Twitter’dan farklı bir politikamız var. Ben sadece Facebook’un, insanların çevrimiçi söylediği her şey konusunda gerçeğin yargıcı olmaması gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum. Genel olarak, özel şirketler muhtemelen olmamalı, özellikle bu platform şirketler, bunu yapacak pozisyonda olmamalı” dedi.





Dorsey’den yanıt: Şeffaf olmamız kritik

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’den Zuckerberg’e yanıt ise gecikmedi.





Twitter’ın küresel çapta seçimlerle ilgili yanlış ya da tartışmalı bilgileri işaret etmeye devam edeceğini belirten Dorsey, şu ifadeleri kullandı; “Bu bizi gerçeğin yargıcı yapmaz. Amacımız çelişen ifadelerin noktalarını birleştirmek ve ihtilaflı bilgileri göstermek, böylece insanlar kendileri bir yargıya varabilir. Bizim daha şeffaf olmamız kritik çünkü insanlar eylemlerimizin nedenini açıkça görebiliyor.”



